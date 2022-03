Tadej Pogacar demonstreert nog eens in Tirreno-Adriatico, Remco Evenepoel verliest podiumplaats

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft zaterdag nog eens zijn meesterschap getoond in de zesde en voorlaatste rit van Tirreno-Adriatico (WorldTour). De 23-jarige Sloveen haalde het in de koninginnenetappe, over 215 km van Apecchio naar Carpegna, na een solo van 15 kilometer.

Tadej Pogacar © Belga Image