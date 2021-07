Er stond geen maat op Tadej Pogacar in de 18e etappe van de Tour de France. De gele trui maakte op de slotklim duidelijk wie de beste van het pak is.

In Pau begon het peloton aan een 129,7 km lange etappe over onder meer de Col du Tourmalet (BC) richting het skioord Luz Ardiden (BC). De tenoren van de koninginnenrit voerden ook donderdag het hoge woord, met opnieuw Pogacar als triomfator. Op twee seconden hield Vingegaard nipt Carapaz af.

Pogacar vergroot met nog drie ritten voor de boeg zijn voorsprong in de stand tot 5:45 op Vingegaard, die zes seconden verder gevolgd wordt door Carapaz. De Sloveen verzekerde zich verder van de bolletjestrui.

Vrijdag verlaat de Tour de Pyreneeën, dan legt het peloton een 207 kilometer lange etappe over glooiend terrein af tussen Mourenx en Libourne.

