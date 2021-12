In de Sloveense media heeft Tadej Pogacar aangegeven dat hij volgend jaar zal deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen.

Tot dusver was het volledige programma van Tadej Pogacar in 2022 nog niet bekend, behalve dat hij voor een derde eindzege in de Tour gaat, en dat hij daarna allicht ook de Vuelta zou rijden.

Aan de Sloveense journalist David ?rmelj heeft Pogacar nu ook een deel van zijn voorjaarsprogramma uit de doeken gedaan: hij start voor de tweede keer in Milaan-Sanremo (na zijn eerste deelname in 2020, toen hij 12e werd), hij zal zijn titel in Luik-Bastenaken-Luik verdedigen én, het meest verrassende: hij start ook in de Ronde van Vlaanderen, waar hij zijn debuut zal maken. Alleen Parijs-Roubaix slaat de Sloveen over. In het najaar mikt hij ook op een dubbelslag in Il Lombardia.

Vier monumenten op een jaar dus, nadat hij er in zijn jonge carrière nog maar vijf heeft gereden: drie keer La Doyenne, éénmaal La Primavera en één keer de Ronde van Lombardije.

Uitzonderlijk voor een Tourwinnaar. De laatste die het seizoen erop vier monumenten op zijn menu zette was Bernard Hinault, in 1979. Al startte hij toen niet in de Ronde van Vlaanderen, maar in Parijs-Roubaix, naast de drie andere grote klassiekers.

Een deelname van de regerende geletruiwinnaar aan de Ronde van Vlaanderen is al even zeldzaam. De laatste was Lance Armstrong in 2005 (al werd hij daarna geschrapt als Tourwinnaar). Daarvoor moet je al teruggaan naar Eddy Merckx in 1975.

Niet helemaal nieuw

Voor Tadej Pogacar wordt het evenwel geen eerste kennismaking met de Vlaamse Ardennen. In 2018 reed hij al de belofteversie, als lid van het continentale team Ljubljana Gusto Xaurum. Hij werd toen 15e, in een groep van 25 renners die zes seconden achterstand had op de Australische winnaar James Whelan. Dat jaar finishte hij ook als 22e in de Kattekoers, met aankomst in Ieper.

Het jaar daarvoor werd hij in diezelfde koers 67e.

Bij de junioren, in het seizoen 2016, reed Pogacar ook de Guido Reybrouck Classic (23e) en Grote Prijs André Noyelle (39e). Die vijf jeugdkoersen zijn voorlopig zijn enige optredens in Vlaanderen.

Tot volgend jaar dus. Gezien zijn allroundkwaliteiten, zijn explosiviteit en stuurvaardigheid is Pogacar in de Ronde van Vlaanderen verre van kansloos, gezien ook te overwinnen hoogtemeters. Hij zal het ook als een voorbereiding zien op de kassei-etappe die in de Tour van 2022, richting Arenberg, gepland staat.

Lees ook: Cijfers bewijzen: Tadej Pogacar zette het strafste wielerseizoen van deze eeuw neer

Tot dusver was het volledige programma van Tadej Pogacar in 2022 nog niet bekend, behalve dat hij voor een derde eindzege in de Tour gaat, en dat hij daarna allicht ook de Vuelta zou rijden.Aan de Sloveense journalist David ?rmelj heeft Pogacar nu ook een deel van zijn voorjaarsprogramma uit de doeken gedaan: hij start voor de tweede keer in Milaan-Sanremo (na zijn eerste deelname in 2020, toen hij 12e werd), hij zal zijn titel in Luik-Bastenaken-Luik verdedigen én, het meest verrassende: hij start ook in de Ronde van Vlaanderen, waar hij zijn debuut zal maken. Alleen Parijs-Roubaix slaat de Sloveen over. In het najaar mikt hij ook op een dubbelslag in Il Lombardia. Vier monumenten op een jaar dus, nadat hij er in zijn jonge carrière nog maar vijf heeft gereden: drie keer La Doyenne, éénmaal La Primavera en één keer de Ronde van Lombardije. Uitzonderlijk voor een Tourwinnaar. De laatste die het seizoen erop vier monumenten op zijn menu zette was Bernard Hinault, in 1979. Al startte hij toen niet in de Ronde van Vlaanderen, maar in Parijs-Roubaix, naast de drie andere grote klassiekers.Een deelname van de regerende geletruiwinnaar aan de Ronde van Vlaanderen is al even zeldzaam. De laatste was Lance Armstrong in 2005 (al werd hij daarna geschrapt als Tourwinnaar). Daarvoor moet je al teruggaan naar Eddy Merckx in 1975.Voor Tadej Pogacar wordt het evenwel geen eerste kennismaking met de Vlaamse Ardennen. In 2018 reed hij al de belofteversie, als lid van het continentale team Ljubljana Gusto Xaurum. Hij werd toen 15e, in een groep van 25 renners die zes seconden achterstand had op de Australische winnaar James Whelan. Dat jaar finishte hij ook als 22e in de Kattekoers, met aankomst in Ieper. Het jaar daarvoor werd hij in diezelfde koers 67e. Bij de junioren, in het seizoen 2016, reed Pogacar ook de Guido Reybrouck Classic (23e) en Grote Prijs André Noyelle (39e). Die vijf jeugdkoersen zijn voorlopig zijn enige optredens in Vlaanderen. Tot volgend jaar dus. Gezien zijn allroundkwaliteiten, zijn explosiviteit en stuurvaardigheid is Pogacar in de Ronde van Vlaanderen verre van kansloos, gezien ook te overwinnen hoogtemeters. Hij zal het ook als een voorbereiding zien op de kassei-etappe die in de Tour van 2022, richting Arenberg, gepland staat.