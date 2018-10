TAS schorst Johan Bruyneel levenslang

Dat meldde de voormalige ploegleider woensdag zelf via de sociale media. Het Wereldantidopingagentschap WADA was bij het TAS in beroep gegaan tegen de schorsing van tien jaar die Bruyneel in april 2014 opgelegd kreeg door de Amerikaanse Arbitrageorganisatie en die in juni 2020 zou aflopen.

'Vanmiddag kreeg ik een e-mail van het TAS in Lausanne met de melding dat mijn schorsing van tien jaar naar levenslang werd opgetrokken. Het TAS ging daarmee in op een eis van het WADA', schrijft Bruyneel in een open brief. 'Hoewel ik weinig tegen deze sanctie kan beginnen - en gezien mijn 54 jaar een schorsing van tien jaar en levenslang vrijwel hetzelfde zijn - wil ik toch enkele punten in dit lange proces verduidelijken.'

'Eerst en vooral wil ik beklemtonen dat ik toegeef dat er in het verleden heel wat fouten gemaakt zijn. Er zijn veel dingen die ik liever anders gedaan had en er zijn zaken waar ik nu spijt van heb. De periode waarin ik als wielrenner en teammanager actief was, was echter heel anders dan vandaag. Zonder verder in detail te willen gaan, wil ik gewoon vaststellen dat we allemaal kinderen zijn van onze tijd. We kregen te maken met de valkuilen en verleidingen van de cultuur van weleer en hebben niet altijd de beste keuzes gemaakt.'

'Dat ik door het Amerikaanse Antidopingagentschap veroordeeld werd, frustreert me echter na al die jaren nog altijd enorm. Van in het begin heb ik gezegd dat het USADA geen enkele jurisdictie had over mij. Ik ben een Belgisch staatsburger, woon in Spanje, heb nooit een document ondertekend dat USADA enige autoriteit over mij zou geven. Toch negeerde dit agentschap zijn legale grenzen om mij te demoniseren en aan het kruis te nagelen. Het maakte van mij één van de hoofdrolspelers in hun Hollywoodversie van de feiten. Ondanks het verdict van het TAS blijf ik erbij dat het USADA nooit het recht had om een zaak tegen me te openen en nog veel minder om me een schorsing van welke duur dan ook op te leggen.'

'In mijn zaak bij het TAS werden alle rechten van de verdediging geschonden. Er werd geen rekening gehouden met het feit dat ik het USADA niet als rechterlijke macht erkende, er werd geen verjaringstermijn gerespecteerd, ik werd niet op een gelijke manier behandeld en tot slot is de opgelegde sanctie buiten proportie.'

'Dit hele proces was voor mij een moeilijk en pijnlijk leerproces. Het heeft al te lang geduurd en het is nu tijd om verder te gaan. Ik kan dit hoofdstuk afsluiten en focussen op de positieve zaken in mijn toekomst. Ik ben in goede gezondheid, heb twee prachtige kinderen, heel veel goede vrienden en nog veel energie en ideeën voor de komende jaren.'

'Na alles wat gebeurd is, en ik herhaal dat ik van veel dingen spijt heb, hou ik nog altijd van de wielersport, met dezelfde passie als toen ik er als veertienjarige jongen verliefd op werd. Ondanks het verdict van het TAS is het nog altijd mijn bedoeling om mijn steentje bij te dragen aan de groei van mijn sport. Ik wil helpen het wielrennen beter te maken.'

Zaak-Armstrong

Bruyneel werd in augustus in de Verenigde Staten al veroordeeld tot het terugbetalen van 1,2 miljoen dollar (1 miljoen euro) aan de Amerikaanse overheid. In zijn periode als manager van wielerploeg US Postal, met Lance Armstrong als kopman, zou Bruyneel zich onrechtmatig hebben verrijkt met belastinggeld.

Die uitspraak was een uitvloeisel van een rechtszaak die Floyd Landis, ex-renner bij US Postal en klokkenluider in de dopingaffaire-Armstrong, in 2010 begon. Drie jaar later, toen Armstrong zijn dopinggebruik had toegegeven bij Oprah Winfrey, sloot de Amerikaanse overheid zich aan bij die zaak. De gevallen wielerheld, die zijn zeven Tourzeges kwijtraakte en levenslang werd geschorst, ging in april akkoord met de terugbetaling van bijna 7 miljoen dollar.