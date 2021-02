Het Alpecin-Fenix van de Nederlander Mathieu van der Poel verschijnt maandag niet meer aan de start van de individuele tijdrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (WorldTour). Een staflid van de Belgische formatie testte positief op het coronavirus. Dat meldt de organisatie van de rittenkoers.

Van der Poel schreef zondag nog de eerste etappe van de UAE Tour op zijn naam. Zijn landgenoot David Dekker, die in de sprint werd geklopt door MVDP, zal maandag in de leiderstrui rijden. Hij debuteert in de UAE Tour als prof bij Jumbo-Visma.

'Alpecin-Fenix heeft, in overeenstemming met de organisatie van de UAE Tour, beslist om zijn team terug te trekken uit de koers, om zo de koersbubbel te beschermen en de veilige voortzetting van de wedstrijd te verzekeren', zo klinkt het in een persbericht. 'Het team was op de hoogte gebracht van een positief resultaat van een staflid nadat zondagavond tests werden afgenomen.' De persoon in kwestie is meteen in isolatie gegaan. Alle nauwe contacten zitten in quarantaine. De komende dagen zullen alle ploegleden bijkomende tests ondergaan.

Maandag staat een individuele tijdrit over 13 km op het programma op Al Hudayriat Island.

