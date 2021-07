Quick Step wordt in 2022 de hoofdsponsor van het team van Patrick Lefevere. Momenteel heet de ploeg Deceuninck-Quick Step. Deceuninck verlaat het team eind dit jaar. Quick Step wordt in 2022 de enige hoofdsponsor, dan zal de ploeg door het leven gaan als Quick Step - Alpha Vinyl Cycling Team.

Lefevere is bezig met een project op de langere termijn en kondigde de voorbije weken de ene na de andere sponsorverlenging aan. Op de eerste rustdag kwam het nieuws dat het partnership met Napoleon Games werd verlengd tot eind 2024, met ook een verhoging van het budget. Eerder verbond Specialized zich al langer aan de ploeg, tot 2027. Vlak voor de Tour werd de komst van Safety Jogger (een overeenkomst van drie jaar) aangekondigd. Kledingmerk Vermarc wordt ingeruild voor Castelli Cycling, dat meer geld in het laatje brengt. Quick Step gaf eerder al aan dat het zich nog zes jaar verbindt aan het team van Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe. Maar na het aangekondigde vertrek van Deceuninck was er nog altijd geen tweede hoofdsponsor.

Die komt er niet. Quick Step zal als enige hoofdsponsor optreden in 2022. Dat maakte Lefevere bekend op de tweede rustdag in de Tour. De naam van het team wordt Quick Step - Alpha Vinyl Cycling Team. Alpha Vinyl is één van de producten van Quick Step dat onder de aandacht wordt gebracht met deze deal. "Ik ben heel blij dat ik deze deal kan aankondigen", aldus Lefevere op het digitaal persmoment. "Het gebeurt niet elke week dat je zo'n groot nieuws kan brengen."

Details over de inhoud van de deal wilde hij niet geven. Lefevere wou ook geen vragen beantwoorden over Soudal. Vorige week lekte uit dat Soudal in 2023 de tweede hoofdsponsor wordt, nadat het bedrijf aankondigde dat na 2022 een einde komt aan de deal met Lotto.

