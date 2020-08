De gezondheidsregels voor ploegen die deelnemen aan de Ronde van Frankrijk, worden versoepeld. Pas wanneer in een week twee renners positief testen op het nieuwe coronavirus, moet een team La Grande Boucle verlaten.

De nieuwe regel is een versoepeling tegenover wat Tourorganisator ASO vorige week aankondigde. Toen luidde het dat een ploeg zou worden uitgesloten indien twee leden uit eenzelfde bubbel (zo'n dertig mensen per ploeg) in een week een positieve test afleggen. Maar tegen die maatregel kwam vanuit de ploegen heel wat protest vanwege te streng. Zo zou voor Lotto Soudal de Tour mogelijk al voor de start voorbij zijn geweest omdat het team twee 'niet-negatieve testen' liet optekenen. Imiddels zijn de twee personeelsleden, samen met hun twee kamergenoten, naar huis gestuurd.

De UCI bevestigde vrijdag dat de aanpassing ook geldt voor de twee andere grote rondes, Giro en Vuelta.

