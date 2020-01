Circus-Wanty Gobert zal in 2020 niet mogen deelnemen aan de Tour de France. De organisatie van La Grande Boucle maakte dinsdag haar wildcards bekend en koos uitsluitend voor Franse ploegen.

ASO gaf dinsdag haar twee wildcards aan B&B Hotels en Arkéa-Samsic. Voor B&B Hotels, het team van oud-renner Jérôme Pineau, is het de eerste keer dat het mag deelnemen aan de Tour. De voorbije jaren greep het team - onder de team Vital Concept - telkens naast een deelnamebewijs. Arkéa-Samsic trok met Nairo Quintana, nummer twee in de Tour in 2013 en 2015, een grote naam aan en leek zeker te zijn een uitnodiging te mogen ontvangen.

Tour-directeur Christian Prudhomme gaf bij AFP aan dat de keuze voor B&B Hotels moeilijk was. 'Wanty heeft ons de voorbije jaren zeker niet teleurgesteld, maar we hebben ditmaal de voorkeur gegeven aan B&B Hotels, een team dat het goed kan doen in een Tour met veel klimkilometers. Natuurlijk speelde ook het feit mee dat B&B Hotels een Frans team is. We hebben Wanty als troostprijs een uitnodiging gegeven voor het Critérium du Dauphiné.'

Er nemen zo komend jaar zes Franse ploegen deel aan La Grande Boucle, een recordaantal in de voorbije tien jaar. Arkéa-Samsic en B&B Hotels krijgen het gezelschap van WorldTour-teams Groupama-FDJ, AG2R La Mondiale en Cofidis en procontinentaal team Direct Energie, dat vorig jaar het teamklassement in de Europe Tour won, voor Wanty. Twee Belgische ploegen zijn wel zeker van deelname aan de Tour, Deceuninck-Quick Step en Lotto Soudal.

Voor het team van Hilaire Van Der Schueren is het een domper op het seizoensbegin, want het team kreeg de laatste drie jaar wel een wildcard. Eerder deze week werd ook nog de komst van Jan Bakelants bekendgemaakt. Hij moest de ploeg mee helpen aan een plaatsje in de Ronde van Frankrijk, omdat hij 'ex-geletruidrager' is met twee dagen op de teller.

'Heel jammer'

Circus-Wanty Gobert reageerde ontgoocheld op de beslissing. 'Heel jammer', begon algemeen manager Jean-François Bourlart. 'Maar we aanvaarden de beslissing.'

'Ik heb onze niet-selectie deze morgen van Christian Prudhomme zelf vernomen. Het zal zeker geen makkelijke beslissing voor hem geweest zijn, en ook voor ons is het zwaar om te horen, maar we aanvaarden het. We hadden de kans er drie jaar op rij bij te zijn. We hebben zo ons team en onze werking kunnen versterken. Maar hetgeen doorslaggevend is geweest, is het feit dat we - in tegenstelling tot de drie voorgaande jaren - het teamklassement van de Europe Tour vorig seizoen niet hebben kunnen winnen. Dat betekende automatische kwalificatie voor de Tour. Dat klassement willen we komend seizoen absoluut wel opnieuw winnen om er zo in 2021 terug bij te kunnen zijn.

'We gaan terug recht krabbelen van deze uppercut. Onze doelen op lange termijn blijven overeind. Ik wil ASO nog bedanken voor het vertrouwen van de voorbije drie jaar en ik hoop dat de aanwezige teams voor een schitterende Tour zorgen', besloot Bourlart.

