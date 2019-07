Dylan Teuns (Bahrein-Merida) heeft donderdag de zesde Touretappe tussen Mulhouse en La Planche des Belles Filles gewonnen. Hij zorgde zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk. De 27-jarige Limburger klopte zijn Italiaanse vluchtgezel Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), die de gele trui overneemt van de Fransman Julian Alaphilippe.

Tijdens de eerste bergetappe van deze Tour stonden er zeven beklimmingen in de Vogezen op het programma, waaronder bekende namen als de Grand Ballon, de Ballon d'Alsace en de slotklim La Planche des Belles Filles, die nog een extra kilometer kreeg aangebreid over een ongenadig steile gravelstrook.

Een ruime vlucht van 14 renners kreeg verrassend vroeg de vrijheid, met daarbij liefst vijf Belgen: Teuns, bolletjestrui Tim Wellens en diens ploegmaat Thomas De Gendt, Serge Pauwels en Xandro Meurisse. De andere vluchters waren Julien Bernard, Andrea Pasqualon, Nils Politt, Natnael Berhane, Benoit Cosnefroy, Nikias Arndt, Fabien Grellier en André Greipel.

Ciccone was de best geplaatste voorin, hij had in het klassement 1:43 achterstand. Toch was de bergtrui van de voorbije Giro ook geïnteresseerd in de bergprijzen, samen met Wellens verzamelde hij het gros van de punten.

Het peloton bleek niet erg wakker te liggen van de dagoverwinning: het grootste deel van de etappe lag de druk van de achtervolging op de schouders van de helpers van Deceuninck-Quick Step, dat Alaphilippe in het geel wou houden maar de achterstand toch liet oplopen tot ruim acht minuten.

Pas na honderd kilometer kwamen Team Ineos, Movistar Team en Bora-Hansgrohe met mondjesmaat steun verlenen. Ook wereldkampioen Alejandro Valverde stroopte daarbij de mouwen op, maar dat werk kwam te laat.

Voorin gebeurde de eerste grote selectie op de steile stroken van de voorlaatste klim van de dag, de Col des Chevrères (cat. 2). De Gendt anticipeerde in de aanloop daarnaartoe met een uitval, maar kon toch niet mee toen de vier sterkste klimmers in de kopgroep hun duivels ontbonden: Wellens, Teuns, Ciccone en Meurisse reden van de rest weg. Een kopkwartet met liefst drie Belgen begon met een voorsprong van vier minuten aan de slotklim van zeven kilometer. Wellens voelde de inspanningen van de tweede vluchtdag op rij en ging net als Meurisse halverwege de klim overboord, Teuns en Ciccone draaiden wiel-in-wiel de verraderlijke gravelstrook richting finish op. Daar legde de Limburger vanop de kop het tempo zo hoog dat zijn Italiaanse concurrent niet uit het wiel kon komen en in de laatste hectometer zelfs helemaal moest passen.

Vlaamse feestdag

Meteen dagwinst dus voor Teuns in zijn allereerste Ronde van Frankijk. Meurisse maakte de Vlaamse feestdag compleet met de derde plek.

In het peloton opende Mikel Landa de debatten onder de grote namen, maar hij werd overruled door een flits van Alaphilippe op de onverharde strook. Maar de Fransman plafonneerde in de slotmeters. Thomas, de beste van de klassementsrenners, ging hem nog voorbij terwijl hij een kloofje van enkele seconden sloeg op zijn belangrijkste concurrenten.

Om zijn gele trui te behouden kwam Alaphilippe een handvol seconden tekort. De grootste verliezers waren echter Romain Bardet en Vincenzo Nibali, die niet eens de top 20 haalden.

In het algemene klassement volgt Alaphilippe nu op zes seconden van de 24-jarige gele trui Ciccone, die bovendien ook de witte jongerentrui overneemt van Wout van Aert. Teuns is nu derde in de stand op 32 seconden. Thomas is de beste eindwinstkandidaat op de vijfde plaats, met 0:49 achterstand. Peter Sagan werd niet bedreigd voor groen, Wellens tot slot (uiteindelijk 30e in de daguitslag) behoudt de bolletjestrui met dertien punten voorsprong op Ciccone en zestien op Meurisse.

De zevende rit voert het peloton vrijdag van Belfort naar Chalon-sur-Saône. Tijdens de 230 kilometer lange etappe moeten er drie hellingen overwonnen worden, maar door de vlakke finale lijkt de kans op een massasprint erg groot.