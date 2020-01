Thibau Nys heeft zaterdagnamiddag zijn favorietenrol waargemaakt bij de junioren. Op het BK veldrijden in Antwerpen soleerde de zeventienjarige Brabander naar de zege en zo pakte hij zijn eerste Belgische titel bij de junioren, exact 25 jaar na zijn vader Sven Nys in 1995.

Op het strand van Sint-Anneke duldde Nys slechts een twintigtal minuten tegenstand voorin. Toen moest Lennert Belmans lossen en zo kon de Europese kampioen aan zijn solo beginnen. Aan de streep had hij een voorsprong van 14 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge werd derde, op 26 seconden van de winnaar.

Voor Thibau Nys was het al de zestiende zege van het seizoen, na de Jingle Cross, Trek Cup, GP Pelt, Gieten, Bern, Gavere, het Europees Kampioenschap, Tabor, Koksijde, Kortrijk, Zonhoven, Namen, Heusden-Zolder, Diegem en de GP Sven Nys.

Op de erelijst van het BK voor junioren volgt hij Ryan Cortjens op.

Het was Jetze Van Campenhout die als eerste het veld indraaide. Hij werd achternagezeten door Europees kampioen Thibau Nys, Victor Van De Putte, Emiel Verstrynge, Lennert Belmans en Mathis Avondts.

Ward Huybs, een van de favorieten voor de titel, miste zijn start echter compleet.

Al vrij vlug vormde zich een kopgroep met vijf renners. Daar maakten Lennert Belmans, Thibau Nys, Jetze Van Campenhout, Victor Van De Putte en Emiel Verstrynge deel van uit. In de zandstrook nam Thibau Nys de koppositie in. Enkel Belmans was bij machte de Europese kampioen te volgen.

Dit tweetal stoof ook met een geringe voorsprong een eerste keer het ponton op. Achter hen hadden Verstrynge en Van De Putte de handen in elkaar geslagen. Nys en Belmans bleven fiks doorgeven en slaagden erin hun voorsprong uit te bouwen. Ward Huybs van zijn kant was bezig aan een felle remonte.

Bij het ingaan van de derde ronde reden Lennert Belmans en Thibau Nys acht seconden voor Emiel Verstrynge. Ploegmakkers Ward Huybs en Victor Van De Putte streden voor de vierde plaats.

Over halfcross verdapperde Nys opnieuw. Belmans moest een kloofje laten en meteen ging 'de zoon van' door. Met nog twee ronden voor de boeg had Nys reeds een voorsprong van elf seconden op Belmans bijeen gereden. Verstrynge bezette plaats drie op 25 seconden van de eenzame leider. Ward Huybs was ondertussen opgeklommen naar plaats vier. Dit met een achterstand van 33 seconden.

In die bezetting trokken de renners ook de slotronde in. Het bleef hard tegen onzacht, maar aan de posities zou niets meer wijzigen waardoor Nys het haalde voor Belmans en Verstrynge.

