Thibau Nys wordt vanaf 1 augustus stagiair bij Trek-Segafredo. Begin 2023 wordt hij officieel opgenomen in de ploeg, zo bevestigt het Amerikaanse WorldTour-team vrijdag.

De negentienjarige zoon van Sven Nys zal bij Trek-Segafredo bouwen aan een carrière op de weg maar blijft ook in het veld actief bij Baloise Trek Lions. Hij ondertekende een contract tot eind 2024.

Vorig jaar haalde de snelle Thibau Nys al een eerste grote succes op de weg door het EK voor beloften (U23) in het Italiaanse Trento te winnen. Onlangs toonde hij zich met een derde plaats in de Antwerp Port Epic, achter winnaar Florian Vermeersch (Lotto Soudal) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). Aansluitend won hij de Flèche du Sud (2.2) in Luxemburg. In het veld werd Nys al wereldkampioen bij de junioren (2020) en won hij WK-brons bij de beloften (2022).

'Ik ben vereerd dat ik deel zal uitmaken van Trek-Segafredo. Ik denk dat het de juiste stap op het juiste moment is om mezelf op het hoogste niveau te kunnen hijsen', zegt Nys, die teamgenoot wordt van onder meer Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde. 'Het is altijd een droom geweest in de WorldTour op de weg te kunnen uitkomen en het is nog specialer dat dit op een fiets van Trek kan gebeuren. Op deze manier kan ik koersen op de weg op het hoogste niveau combineren met veldrijden op het hoogste niveau bij Baloise Trek Lions.'

Teammanager Luca Guercilena wijst erop dat Nys, door zijn activiteiten bij Baloise Trek Lions, al langer op de radar van het team stond. 'Zijn uitslagen in het veld spreken voor zich. Maar toen hij de Europese titel won, werd hij nog interessanter voor ons. Dit jaar boekte hij reeds mooie resultaten op de weg. Thibau wil vooruit met zijn wegcarrière en wij hebben al goeie ervaringen in het vinden van een goed evenwicht tussen het veld en de weg met Lucinda (Brand) en Shirin (van Anrooij) bij Baloise Trek. We kijken ernaar uit hem te begeleiden naar de volgende stap in zijn carrière.'

