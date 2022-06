De 32-jarige Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) heeft zaterdag de zevende etappe in de Ronde van Zwitserland (WorldTour) gewonnen. Na 194,6 kilometer van Ambri naar het Liechtensteinse ski-oord Malbun lag de aankomst op een col buiten categorie (12,8 km, 8,4 %). Pinot had daarop 25 seconden voor op de Spanjaard Oscar Rodriguez. De Kazach Alexey Lutsenko werd op 38 seconden derde. Remco Evenepoel kwam als twaalfde op 2:30 binnen.

De Colombiaan Sergio Higuita (BORA - hansgrohe) finishte op 1:19 als vierde en nam de leiderstrui over van de Deen Jakob Fuglsang, zevende op 1:48. Higuita heeft twee seconden voor op Geraint Thomas. Die Welshman is als betere tijdrijder topfavoriet om zondag de eindzege op zak te steken. Fuglsang heeft als derde 19 seconden goed te maken. Evenepoel is op 4:09 dertiende.

Wegens coronabesmettingen regent het opgaves in de Ronde van Zwitserland. Zaterdag bleef de schade beperkt. Alleen Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Marco Haller (BORA - hansgrohe) en Sander Armée (Cofidis) verschenen niet aan de start. Na een bijzonder snel wedstrijdbegin - aan bijna 60 per uur ging het bergaf richting de eerste klim - vormde zich op de Lukmanierpass (18 km, 5,5 %) een kopgroep van veertien, exact een zesde van het aantal renners nog in koers. Ilan Van Wilder en Sylvan Moniquet hadden het gezelschap van de Portugees Nelson Oliveira, de Spanjaarden Oscar Rodiguez en Ion Izagirre, de Australiër Michael Matthews, de Kazach Alexey Lutsenko, de Amerikaan Gavin Mannion, de Fransen Mathieu Burgaudeau, Thibaut Pinot, Clement Berthet, Nicolas Prodhomme en Clément Champoussin en de Italiaan Fausto Masnada. Die laatste twee reden ook vrijdag al een hele rit in de aanval.

De voorsprong van de vluchters klom boven de zeven minuten. Burgaudeau, in de stand zeventiende op 4:36, reed een tijdje virtueel in het geel en ook Pinot, achttiende op 6:20, vormde plots een bedreiging voor het klassement. Zover lieten Israël - Premier Tech en INEOS Grenadiers het niet komen.

Nog voor de slotklim stapten Luke Rowe, Lukas Eüegg en Thomas De Gendt af. Vooraan versnelde Lutsenko. De Kazach kreeg Izagirre en ook even Van Wilder met zich mee, maar de jonge Belg moest snel afhaken. Even later schudde Izagirre ook Lutsenko van zich af. De Bask leek op weg naar dagsucces, maar werd in de laatste drie kilometer nog overvleugeld door Pinot. Die boekte zijn tweede zege van het seizoen. Eind april won hij een rit in de Tour of the Alps (2.Pro).

De 85e Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een 25,6 kilometer lange tijdrit in de Liechtensteinse hoofdstad Vaduz.

De Colombiaan Sergio Higuita (BORA - hansgrohe) finishte op 1:19 als vierde en nam de leiderstrui over van de Deen Jakob Fuglsang, zevende op 1:48. Higuita heeft twee seconden voor op Geraint Thomas. Die Welshman is als betere tijdrijder topfavoriet om zondag de eindzege op zak te steken. Fuglsang heeft als derde 19 seconden goed te maken. Evenepoel is op 4:09 dertiende. Wegens coronabesmettingen regent het opgaves in de Ronde van Zwitserland. Zaterdag bleef de schade beperkt. Alleen Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Marco Haller (BORA - hansgrohe) en Sander Armée (Cofidis) verschenen niet aan de start. Na een bijzonder snel wedstrijdbegin - aan bijna 60 per uur ging het bergaf richting de eerste klim - vormde zich op de Lukmanierpass (18 km, 5,5 %) een kopgroep van veertien, exact een zesde van het aantal renners nog in koers. Ilan Van Wilder en Sylvan Moniquet hadden het gezelschap van de Portugees Nelson Oliveira, de Spanjaarden Oscar Rodiguez en Ion Izagirre, de Australiër Michael Matthews, de Kazach Alexey Lutsenko, de Amerikaan Gavin Mannion, de Fransen Mathieu Burgaudeau, Thibaut Pinot, Clement Berthet, Nicolas Prodhomme en Clément Champoussin en de Italiaan Fausto Masnada. Die laatste twee reden ook vrijdag al een hele rit in de aanval.De voorsprong van de vluchters klom boven de zeven minuten. Burgaudeau, in de stand zeventiende op 4:36, reed een tijdje virtueel in het geel en ook Pinot, achttiende op 6:20, vormde plots een bedreiging voor het klassement. Zover lieten Israël - Premier Tech en INEOS Grenadiers het niet komen. Nog voor de slotklim stapten Luke Rowe, Lukas Eüegg en Thomas De Gendt af. Vooraan versnelde Lutsenko. De Kazach kreeg Izagirre en ook even Van Wilder met zich mee, maar de jonge Belg moest snel afhaken. Even later schudde Izagirre ook Lutsenko van zich af. De Bask leek op weg naar dagsucces, maar werd in de laatste drie kilometer nog overvleugeld door Pinot. Die boekte zijn tweede zege van het seizoen. Eind april won hij een rit in de Tour of the Alps (2.Pro). De 85e Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een 25,6 kilometer lange tijdrit in de Liechtensteinse hoofdstad Vaduz.