De overeenkomst tussen wielrenner Tiesj Benoot en de Duits-Nederlandse WorldTour-formatie Team DSM is in onderling overleg ontbonden, zo maakte de wielerploeg dinsdag bekend.

De 27-jarige Benoot kwam nog maar sinds 2020 uit voor het team. Destijds maakte hij de overstap van Lotto-Soudal. Een sprookjeshuwelijk werd het niet. Dit jaar sloot hij zonder zege af, met als beste resultaat een zevende stek in Luik-Bastenaken-Luik, na een achtste plaats een jaar eerder. Met de zesde rit in Parijs-Nice pakte hij toen zijn enige zege voor DSM. In de Koers naar de zon werd hij ook tweede in de eindstand en won hij het puntenklassement.

De grootste teleurstelling kwam afgelopen zomer, toen hij met rugklachten moest opgeven in de Tour. 'Tijdens afgelopen jaar werd duidelijk dat Benoot niet aan de verwachtingen kon voldoen en dat had gevolgen voor zijn prestaties, op en naast de fiets', klinkt het in een mededeling van het team. 'Nochtans is Tiesj een talentvolle renner met heel wat atletische capaciteiten, die bovendien op verschillende terreinen uit de voeten kan. Hij heeft hier ook goeie prestaties geleverd en daar zijn we hem dankbaar voor.'

'Het was leuk, maar ook veeleisend om deel uit te maken van dit team', klinkt het bij Benoot, die op weg zou zijn naar Jumbo-Visma. 'Dat is niet negatief bedoeld. Ik was echter niet helemaal in staat om er samen voor te gaan.'

