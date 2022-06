Tim Declercq mist Tour door coronabesmetting, Frans kampioen Florian Sénéchal is zijn vervanger

Tim Declercq zal vrijdag niet van start gaan in de Tour de France. Dat maakte zijn team Quick-Step Alpha Vinyl dinsdag bekend. De 33-jarige Declercq werd maandag nog opgenomen in de definitieve selectie van de Wolfpack, maar testte intussen positief op COVID-19. Florian Sénéchal, die zich zondag tot Frans kampioen kroonde, is zijn vervanger.

© Belga Image