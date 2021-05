Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag in Novara de tweede etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven.

De rit over 179 overwegend vlakke kilometers tussen Stupinigi en Novara draaide zoals verwacht uit op een massasprint. Dag op dag tien jaar na het tragische overlijden van Wouter Weylandt na een valpartij in de Giro sprintte Merlier naar de zege.

Hij haalde het van de Italianen Giacomo Nizzolo en Elia Viviani. De Nederlander Dylan Groenewegen heeft ondanks zijn lange schorsing de snelle benen niet verloren en werd vierde, Peter Sagan eindigde op de vijfde plaats. De roze trui blijft in handen van Filippo Ganna, die zaterdag de zege pakte in de tijdrit.

Merlier maakte het in de eerste massasprint van deze Giro uiteindelijk met gemak af. 'In de finale was er een heel belangrijk rondpunt. Toen ik dat zag, zat ik al in goeie positie. Toen dacht ik enkel nog: 'Sneller, sneller, sneller'. Alex (Alexander Krieger, red.) deed een hele goeie lead-out en bracht me in een perfecte positie.'

'Ik ging aan van ver. 250 meter, denk ik. Maar op het einde was het genoeg. Hier ben ik heel blij mee. Ik ben heel trots. Ik was samen met mijn vriendin (Cameron Vandenbroucke, dochter van de betreurde Frank, red.) op een hoogtestage, en daar heb ik mezelf voorbereid voor de Giro. Dat loont, vandaag', aldus Merlier.

Aan het eind van de flashreactie richtte Merlier zich in het Nederlands tot zijn vertrouwelingen: 'Ik wil iedereen bedanken die de voorbije weken in mij geloofd heeft en mij gesteund heeft. Dit is een overwinning voor jullie.'

Maandag trekt het peloton in de derde etappe over 190 kilometer van Biella naar Canale.

