Tim Merlier (Corendon-Circus) is de nieuwe Belgische kampioen.

In Gent liet de 26-jarige Oost-Vlaming zondag na 223 kilometer Timothy Dupont en Wout van Aert achter zich. Op de erelijst volgt hij Yves Lampaert op.

Het is de tweede keer dat Merlier een nationale driekleur verovert. In 2010 won hij het BK veldrijden voor junioren. Op de weg zit hij aan vijf profzeges. Dit seizoen won hij ook al de Elfstedenronde (1.1).

'Ik ga een heel jaar genieten van deze mooie trui', verklaarde Tim Merlier (Corendon-Circus), nadat hij zich zondag in Gent tot Belgisch kampioen gekroond had. 'Of ik me nu nog meer op het wegrennen ga richten, weet ik nog niet. Ik moet dit eerst nog wat laten bezinken.'

'Ik was de hele dag in orde. Bij de passages aan de kasseizones, in het eerste gedeelte van de wedstrijd zat ik heel de tijd vooraan en dus op de juiste plaats. Het scheurde in het peloton en zo vormde zich een groepje van zowat veertig man. Dat was een ideaal scenario. Ik zag ook enkele favorieten eruit zakken door pech, maar uiteindelijk vloeide alles weer samen en was alles te herdoen.'

De hitte zorgde ervoor dat het een uitputtingsslag werd. 'Ik kreeg op een bepaal moment geen dorstlessers meer binnen. Wellicht de stress die zich meester maakte over mij. Net omdat het er alsmaar meer en meer op leek dat we met een grote groep naar de eindmeet gingen. Later kon ik wel wat gelletjes binnen werken met wat water en zo kwam de motor weer op gang. De ploeg bracht me in een perfecte positie naar voor. Ik ging aan in het wiel van Theuns, maar hield even in. Ik dacht dat het te vroeg was, maar uiteindelijk ben ik dan maar voluit gegaan. Gelukkig maar.'

Jesse Vandenbulcke sprint naar eerste Belgische driekleur

De 23-jarige Jesse Vandenbulcke (Doltcini) heeft zich zondag tot nationaal kampioene op de weg gekroond. Ze haalde het in Gent in een sprint met drie na een koers over 120 km. Ann-Sophie Duyck werd tweede, Julie Van De Velde derde. Mieke Docx eindigde op de vierde plaats. Alana Castrique werd vijfde en Belgisch kampioene bij de beloften.

Nationale kampioenschappen andere Europese landen

Davide Formolo (BORA-hansgrohe) heeft zich in Italië gekroond tot nationaal kampioen op de weg. Hij haalde het zondag voor Sonny Colbrelli en Alberto Bettiol. Formolo volgt Elia Viviani op op het palmares.

In Groot-Brittannië veroverde Ben Swift de nationale titel. De renner van Ineos eindigde voor Ian Stannard en John Archibald.

Maximilian Schachmann neemt in Duitsland de kampioenentrui over van zijn ploegmaat bij Bora-Hansgrohe Pascal Ackermann. Marcus Burghardt en Andreas Schillinger vervolledigden het podium. Fabio Jakobsen van Deceuninck-Quick Step mocht juichen in Nederland. In de sprint won hij voor Danny van Poppel en Moreno Hofland.

Sam Bennett (BORA-hansgrohe) behaalde de Ierse titel, voor Eddie Dunbar en Ryan Mullen.

In Slowakije ging de titel naar Juraj Sagan, die zijn jongere broer Peter Sagan opvolgt. Voor Juraj is het de derde nationale wegtitel.

Alejandro Valverde heeft voor de derde keer in zijn carrière de Spaanse titel op de weg veroverd. De wereldkampioen klopte in Murcia zijn medevluchter Luis León Sánchez in een sprint. Jesús Herrada eindigde op 16 seconden als derde.