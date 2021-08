Tim Merlier is de eerste leider in de 17e Benelux Tour.

In de openingsrit was de 28-jarige sprinter van Alpecin-Fenix na 169,9 kilometer van Surhuisterveen naar Dokkum in een massasprint sneller dan de Duitser Phil Bauhaus en de Colombiaan Alvaro Hodeg. Diens landgenoot Fernando Gaviria werd vierde, de Deen Mads Pedersen vijfde.

Na de eerste tussensprint in Surhuisterveen, na 14 kilometer, vormde zich een kopgroep met Ward Vanhoof, Arjen Livyns, Ludovic Robeet, Julien Duval, Logan Owen, Guillaume Boivin en Luke Durbridge. Het zevental sprokkelde een maximale voorsprong bijeen van 3:30.

De lange rechte wegen inspireerden enkelen om op 40 kilometer van het einde waaiers te gaan trekken. Het peloton spatte in verschillende delen uiteen.

De vroege vlucht werd zo op 31 kilometer van de finish opgeraapt door een eerste gedeelte van het peloton, zo'n 35 man sterk. Daarin bevonden zich onder anderen Greg Van Avermaet, Tim Merlier, Oliver Naesen, Victor Campenaerts, Christophe Laporte, Philippe Gilbert en Remco Evenepoel.

Noodlot voor Evenepoel

Voor topfavoriet Evenepoel sloeg het noodlot toe op 28 kilometer van de eindmeet. De kopman van Deceuninck - Quick-Step reed lek en verloor heel wat tijd voor hij terug op pad kon. Nog meer drama verderop, waar Peter Sagen in het decor was geraakt en fel gehavend weer op de fiets kroop. Evenepoel probeerde de kloof naar voren te dichten met de hulp van zijn ploeggenoten maar kreeg niet veel steun van de andere teams. Lukas Pöstlberger ging dan versnellen en kreeg Mike Teunissen mee. In de Gouden Kilometer sloten voorin ook Tiesj Benoot, Matej Mohoric, Kasper Asgreen en Sonny Colbrelli aan.

Net bij het ingaan van de slotronde, van 13,8 kilometer, smolten beide groepen samen. Een tweede waaier, met Evenepoel, volgde daar op anderhalve minuut. Lukas Pöstlberger trok alleen de laatste twee kilometer in, maar werd op 500 meter van de finish weer ingerekend. In de daaropvolgende sprint met een omvangrijke kopgroep was Merlier de snelste.

Voor Merlier is het de achtste zege van het seizoen. Eerder won hij Le Samyn (1.1), de GP Jean-Pierre Monseré (1.1), de Bredene-Koksijde Classic (1.Pro), een etappe in de Giro (WT), de Ronde van Limburg (1.1), de Elfstedenronde (1.1) en een etappe in de Tour de France (WT). Dinsdag staat in het Nederlandse Lelystad een individuele tijdrit over 11,1 kilometer op de agenda.

In de openingsrit was de 28-jarige sprinter van Alpecin-Fenix na 169,9 kilometer van Surhuisterveen naar Dokkum in een massasprint sneller dan de Duitser Phil Bauhaus en de Colombiaan Alvaro Hodeg. Diens landgenoot Fernando Gaviria werd vierde, de Deen Mads Pedersen vijfde.Na de eerste tussensprint in Surhuisterveen, na 14 kilometer, vormde zich een kopgroep met Ward Vanhoof, Arjen Livyns, Ludovic Robeet, Julien Duval, Logan Owen, Guillaume Boivin en Luke Durbridge. Het zevental sprokkelde een maximale voorsprong bijeen van 3:30. De lange rechte wegen inspireerden enkelen om op 40 kilometer van het einde waaiers te gaan trekken. Het peloton spatte in verschillende delen uiteen. De vroege vlucht werd zo op 31 kilometer van de finish opgeraapt door een eerste gedeelte van het peloton, zo'n 35 man sterk. Daarin bevonden zich onder anderen Greg Van Avermaet, Tim Merlier, Oliver Naesen, Victor Campenaerts, Christophe Laporte, Philippe Gilbert en Remco Evenepoel. Voor topfavoriet Evenepoel sloeg het noodlot toe op 28 kilometer van de eindmeet. De kopman van Deceuninck - Quick-Step reed lek en verloor heel wat tijd voor hij terug op pad kon. Nog meer drama verderop, waar Peter Sagen in het decor was geraakt en fel gehavend weer op de fiets kroop. Evenepoel probeerde de kloof naar voren te dichten met de hulp van zijn ploeggenoten maar kreeg niet veel steun van de andere teams. Lukas Pöstlberger ging dan versnellen en kreeg Mike Teunissen mee. In de Gouden Kilometer sloten voorin ook Tiesj Benoot, Matej Mohoric, Kasper Asgreen en Sonny Colbrelli aan. Net bij het ingaan van de slotronde, van 13,8 kilometer, smolten beide groepen samen. Een tweede waaier, met Evenepoel, volgde daar op anderhalve minuut. Lukas Pöstlberger trok alleen de laatste twee kilometer in, maar werd op 500 meter van de finish weer ingerekend. In de daaropvolgende sprint met een omvangrijke kopgroep was Merlier de snelste. Voor Merlier is het de achtste zege van het seizoen. Eerder won hij Le Samyn (1.1), de GP Jean-Pierre Monseré (1.1), de Bredene-Koksijde Classic (1.Pro), een etappe in de Giro (WT), de Ronde van Limburg (1.1), de Elfstedenronde (1.1) en een etappe in de Tour de France (WT). Dinsdag staat in het Nederlandse Lelystad een individuele tijdrit over 11,1 kilometer op de agenda.