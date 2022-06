Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft zich zondag in Middelkerke opnieuw tot Belgisch kampioen op de weg gekroond. Bij de vrouwen won Kim De Baat verrassend.

Tim Merlier is zondag in Middelkerke Belgisch kampioen op de weg geworden. De 29-jarige West-Vlaming haalde het na een sprint met een omvangrijke groep. Jordi Meeus werd tweede, voor Jasper Philipsen. Sasha Weemaes viel net naast het podium. Milan Menten werd vijfde, Arnaud De Lie zesde en Timothy Dupont zevende.

Tim Merlier werd in 2019, in Gent, ook al eens Belgisch kampioen. Dit jaar won hij de tweede etappe in Tirreno-Adriatico en verder ook de semiklassiekers Nokere Koerse en de Classic Brugge-De Panne Onder een stralende zon vertrokken zondagmiddag 149 renners voor de nationale titelstrijd. Al vrij vroeg was het hommeles en kregen we een aanval met veertien renners. Daar maakten Milan Fretin, Maxim Van Gils, Brent Van Moer, Gianni Vermeersch, Dorian De Maeght, Kenny Molly, Ludovic Robeet, Bert Van Lerberghe, Andreas Goeman, Quinten Hermans, Thomas Joseph, Oliver Naesen, Eli Iserbyt en Timo Kielich deel van uit.

De omvangrijke kopgroep trok voor een eerste keer de poldervlakte van de Moeren in. Ze deden dat met een voorsprong van 5:55 op het peloton. Na die eerste passage scheurde het peloton in twee stukken en loste in de kopgroep Eli Iserbyt. Nog voor het intrekken van de zes plaatselijke ronden reden nog slechts zes renners voorop. Dat waren Van Moer, Vermeersch, Robeet, Van Lerberghe, Hermans en Kielich. Zij begonnen met een voorsprong van 1:40 op een eerste gedeelte van het peloton aan de zes plaatselijke ronden van elk 13,8 kilometer.

In het tweede deel reden onder meer Gerben Thijssen en Remco Evenepoel. Met nog 76 kilometer voor de boeg sloegen Edward Theuns, Tom Devriendt en de twee sprinters bij Alpecin-Fenix Jasper Philipsen en Tim Merlier, tegen de vlakte. Dat bleek het sein voor Jasper Stuyven en Yves Lampaert om te gaan versnellen. De twee slaagden er niet in om naar de kop van de koers te rijden maar wat verderop werden de zes vluchters toch gegrepen.

Sport Vlaanderen-Baloise ging dan vlammen, hun sprinter Sasha Weemaes zat niet in het eerste gedeelte. Daarop volgde een tempoversnelling van Lotto Soudal. Nathan Van Hooydonck ging daarop verdapperen en zo bleef het maar doorgaan. Achter het eerste gedeelte volgde een tweede groep op anderhalve minuut. Sep Vanmarcke zette daarop spanning op de spieren. Hij kreeg op 39 kilometer van de finish versterking van Tosh Van der Sande, Lindsay De Vylder, Florian Vermeersch, Jasper Philipsen, Fabio Van Den Bossche, Tim Declercq, Pieter Serry, Stan Dewulf, Tom Van Asbroeck en Jasper Stuyven.

Met nog 23 kilometer voor de boeg smolt achter de 11 vluchters alles samen. Het peloton volgde daar op 1:05 waardoor nog alles speelbaar was. Jasper Philipsen reed lek net toen de commissarissen barrage maakten en hij kon dus niet onmiddellijk geholpen worden door de eigen volgwagen. Bij het ingaan van de slotronde zat alles op een zakdoek en waren er weer een pak meer kandidaat-winnaars.

Sep Vanmarcke en Jasper Stuyven bundelden hun krachten. Remco Evenepoel vlamde naar het tweetal toe, net als Julian Mertens. De kersvers Belgische kampioen tijdrijden ging nog eens versnellen en zette daarop zijn metgezellen zwaar onder druk. Net onder het spandoek van de laatste drie kilometer waren de vier eraan voor de moeite.

In het peloton ging het er zeer nerveus aan toe met enkele valpartijen tot gevolg. Jordi Warlop behoorde tot de slachtoffers. Een omvangrijke groep trok naar de eindmeet en in de daaropvolgende sprint haalde Tim Merlier het nipt voor Jordi Meeus. Merlier volgt daarmee Wout van Aert op. Die kwam door een knieblessure niet aan de start.

Kim De Baat sprint naar verrassende Belgische titel

Kim De Baat heeft zich zondag in Middelkerke tot Belgisch kampioene bij de vrouwen elite gekroond. De 31-jarige renster uit de Plantur-Pura-ploeg haalde het na een sprint met zeven voor respectievelijk Fien Van Eynde en Sara Maes. Julie Hendrickx werd vierde voor Fauve Bastiaenssen, Lone Meertens en Alana Castrique. Het was voor De Baat haar eerste zege van het seizoen.

Al vrij vroeg in de wedstrijd slaagden enkele rensters erin om iets voor het peloton te gaan uitrijden. Bij de passage in het centrum van Diksmuide, na zowat 20 kilometer koers, smolt alles weer samen en kregen we een algemene hergroepering na die eerste prik. Niet voor lang evenwel. Cato Cassiers, Marion Norbert Riberolle, Britt Knaven en Sara Van De Vel gingen op hun beurt versnellen. Kim De Baat en Nathalie Bex probeerden de oversteek te maken naar de kopgroep. Net op dat moment had een valpartij plaats in het peloton waarbij heel wat rensters betrokken waren. Hierdoor was de organisatie in de grote groep helemaal zoek en de zes leidsters - Bex en De Baat waren geslaagd in hun opzet - zagen hun voorsprong aandikken tot anderhalve minuut.

Met nog drie plaatselijke ronden voor de boeg, van elk 13,8 kilometer, was de voorgift geslonken naar 45 seconden. Lotte Kopecky was in de grote groep nadrukkelijk in beeld en trok het pak meermaals op een lang lint. Ook Shari Bossuyt ging met de snuit in de wind rijden en zo smolt de voorsprong van de zes vluchtsters zeer snel. Met nog 28 kilometer voor de boeg smolt alles opnieuw samen. Net op dat moment ging Kopecky versnellen met Sanne Cant.

Lang duurde die poging niet. Het bleef zeer onrustig met tal van aanvalspogingen.

Op 20 kilometer van de finish gingen Nathalie Bex, Kim De Baat, Julie De Wilde, Mieke Docx, Saartje Vandenbroucke en Lien Lanssens versnellen. Lanssens moest er voorin af en vijf kilometer verderop zat ook het avontuur van de vijf anderen erop. Net na het intrekken van de slotronde probeerden Julie Hendrickx, Kim De Baat, Fauve Bastiaenssen en Kim Van Den Steen het. Voor Van Den Steen ging het te snel en zij haakte af. Sara Maes, Fien Van Eynde en Lone Meertens maakten de oversteek en vervoegden de kopgroep.

Het zestal had op 3 kilometer van de eindmeet een voorgift van 35 seconden. Alana Castrique maakte in haar eentje jacht op de vluchters en sloot in de laatste rechte lijn aan.

We kregen dus een sprint met zeven. Castrique ging die van heel ver aan maar zag zich in de laatste 200 meter geremonteerd worden door Kim De Baat. Zij volgt op de erelijst Lotte Kopecky op die de laatste twee edities van het BK op haar naam wist te schrijven.

