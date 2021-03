Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft dinsdag de Grote Prijs Samyn (1.1) op zijn naam geschreven.

In de eerste Waalse koers van het seizoen haalde de 28-jarige Merlier het in een sprint na 205,4 kilometer tussen Quaregnon en Dour. Achter de voormalige Belgische kampioen werd de Noor Rasmus Tiller tweede. De Italiaan Andrea Pasqualon vervolledigde het podium. Sep Vanmarcke eindigde op de vierde plaats. Op de erelijst is Merlier de opvolger van de Fransman Hugo Hofstetter.

De GP Samyn, die in 1968 voor het eerst werd georganiseerd, huldigt elk jaar José Samyn, die de eerste editie van de koers won. Samyn overleed op 28 augustus 1969 op 23-jarige leeftijd in een na-Tourcriterium in Zingem.

