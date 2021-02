Na de jongste Ster van Bessèges heeft Tim Wellens nu zeven eindzeges in kleine rondes op zijn palmares. Qua combinatie kwantiteit/kwaliteit deed geen enkele Belg in de voorbije 40 jaar beter.

2014: EnecoTour (WorldTour)2015: EnecoTour (WorldTour)2016: Ronde van Polen (WorldTour)2017: Ronde van Guangxi (WorldTour)2018: Ruta del Sol (2HC) en Ronde van Wallonië (2HC)2021: Ster van Bessèges (2.1)Ziedaar het lijstje van rittenkoersen die Tim Wellens sinds zijn profdebuut in 2013 gewonnen heeft. In zes van zijn negen seizoenen bij de elite was het dus prijs. Goed voor zeven eindzeges in totaal, dankzij zijn kwaliteiten als puncher op korte hellingen en als solo/tijdrijder, die hij in de Ster van Bessèges nogmaals tentoonspreidde.Met zeven stuks evenaart de Limburger het aantal van Tom Boonen. Die was tot zondag de aanvoerder van de ranking met Belgische renners die sinds 2000 het meest op nummer één van het eindklassement in een kleine ronde stonden (voor Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet en dus Wellens, met elk zes eindzeges).Boonen won vier keer de Ronde van Qatar, en éénmaal de Ronde van België, de Ronde van Picardië en de World Ports Classic. Qua kwaliteit een trapje lager dan de zeven eindoverwinningen van Wellens, waarvan onder meer vier in de WorldTour. De Ster van Bessèges van vorige week is 'slechts' als 2.1-categorie ingedeeld op de UCI-kalender, maar door alle afgelaste koersen was de bezetting veel straffer dan de voorbije jaren.Keren we terug naar de jaren negentig en tachtig, dan bots je op nog slechts één Belg die evenveel eindoverwinningen in kleine rondes op zak stak: Eric Vanderaerden. Weliswaar door vijfmaal de Driedaagse De Panne-Koksijde te winnen, maar geen enkele keer in een rittenkoers die nu de WorldTourstempel draagt. Na Vanderaerden volgen Frank Vandenbroucke en Claude Criquielion met zes en vijf eindzeges, waarvan elk één in een huidige WorldTourronde (Parijs-Nice en de Ronde van Romandië).Proloogspecialist Jean-Luc Vandenbroucke won negen kleine rondes, maar verdeeld over de jaren zeventig/tachtig, en ook allemaal in rittenkoersen van een lagere categorie, waaronder drie keer de Ster van Bessèges.De laatste Belgische renner die qua kwaliteit en kwantiteit beter deed dan Wellens was Roger De Vlaeminck. Die won in 1980 zijn elfde en laatste rittenkoers, de Ronde van Mallorca, naast eerder al zes keer Tirreno-Adriatico en éénmaal de Ronde van Zwitserland.Net als Wellens schoot de Oost-Vlaming echter tekort voor een eindzege in een grote ronde, al werd hij wel vierde in de Giro van 1975. De Lotto-Soudalrenner kwam in zeven Grand Tours nooit verder dan een 54e plaats in het eindklassement (Giro 2014), maar hij veroverde wel al twee ritzeges in zowel de Giro als de Vuelta, een combinatie die alleen Philippe Gilbert in deze eeuw als Belg heeft neergezet.Conclusie: de beste Belgische ronderenner sinds 2000 is Tim Wellens dus zeker niet - die titel gaat naar Jurgen Van den Broeck met een derde en vierde plaats in de Tour de France - maar op zijn 30e heeft de Limburger al een zeer mooi palmares uitgebouwd, met nu 32 profzeges. Hij is zelfs de enige Belg die sinds 2014 élk jaar een individuele UCI-koers heeft gewonnen.Alleen een hoofdprijs, een monument als Luik-Bastenaken-Luik of ook een Tourrit, ontbreekt. Met dit zelfvertrouwen kan Wellens een van die twee leemtes, of zelfs allebei, dit of de volgende jaren misschien invullen. En als hij dit niveau kan doortrekken, kan hij ook op zijn lijstje met zeven eindzeges in kleine rondes wellicht nog een paar streepjes bijzetten.