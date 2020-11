Tim Wellens (Lotto Soudal) heeft woensdag de veertiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 29-jarige Truienaar haalde het na 204,7 kilometer tussen startplaats Lugo en de aankomst bergop in Ourense voor zijn medevluchters. Primoz Roglic blijft leider in het klassement.

De etappe van woensdag leek vooraf geknipt voor vluchters en dat kwam ook uit. Een elitegroepje met Wellens, Woods, Stybar, de Fransman Jean-Luc Périchon (Cofidis), de Spanjaard Marc Soler (Movistar) en de Nederlanders Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) en Thymen Arensman (Sunweb) reed weg. Het peloton gooide op zo'n 15 kilometer van het einde de handdoek.

Voorin werd er om de haverklap gedemarreerd. Wellens, Stybar en Soler reden finaal weg, maar werden in de slotkilometer opnieuw gegrepen door Van Baarle, Arensman en Woods. Op de laatste stroken bergop toonde Wellens zich overtuigend de sterkste. Woods strandde op enkele meters. Het is voor de Limburger zijn tweede ritzege in deze Vuelta, na de vijfde etappe naar Sabiñanigo.

Donderdag wacht de renners de langste etappe in deze Vuelta. Er moeten 230,8 kilometers overbrugd worden tussen Mos en Puebla de Sanabria. Op een glooiend parcours liggen onderweg vijf hellingen van derde categorie. De finish ligt 19 kilometer na de laatste top.

