Tim Wellens heeft een contract tot eind 2024 ondertekend bij UAE Team Emirates. Dat bevestigt de ploeg dinsdag.

De 31-jarige renner verlaat Lotto Soudal, het team waarvoor hij al uitkomt sinds zijn profdebuut in 2012.

"Na tien fantastische jaren bij mijn oude ploeg, heb ik besloten dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Ik heb het gevoel dat ik een echt wereldteam vervoeg bij UAE Team Emirates met een heel professionele structuur en veel ambitie", zegt de Limburger. "Ik kijk er heel erg naar uit om te beginnen en deel uit te maken van de ploeg vanaf 2023 en daarna."

CEO en teambaas Mauro Gianetti vult aan. "We zijn heel blij Tim in onze ploeg te verwelkomen. We weten allemaal tot wat hij in staat is en we geloven dat hij in onze structuur zal passen."

Tim Wellens telt 34 profzeges op zijn palmares waaronder de Brabantse Pijl (2018), ritzeges in de Giro (2) en de Vuelta (2), de Eneco Tour (2014 en 2015), de GP van Montreal (2015) en de Ronde van Polen (2016). Begin dit seizoen mocht Wellens twee keer juichen: in de Trofeo Serra de Tramuntana en in de tweede etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In de Baloise Belgium Tour eindigde hij als tweede in dezelfde chrono als de Zwitser Mauro Schmid (Quick-Step).

