Tim Wellens maakte zaterdag na zijn ritzege in de Vuelta bekend dat hij zijn contract bij Lotto Soudal heeft verlengd. De renner blijft al minstens tot eind 2022 bij het Belgische WorldTeam.

Wellens had nog een contract tot eind 2021, maar breit daar nu dus nog een jaartje aan. Zo meldt zijn team. 'Ik werd prof bij de ploeg in 2012', laat de 29-jarige Limburger optekenen in een persbericht. 'Lotto Soudal voelt voor mij als familie. Ik behaalde bij hen verschillende mooie resultaten in rittenkoersen en eendagswedstrijden. Waarom zou ik van team veranderen? Ik voel me hier goed. Het team vertrouwt me en ik heb ook veel vertrouwen in de toekomst van de ploeg, die ziet er goed uit.'

