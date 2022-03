De Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft woensdag de derde etappe van de 57e editie van Tirreno-Adriatico (2.UWT) op zijn naam geschreven. De Italiaan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) blijft leider in het algemene klassement, voor Remco Evenepoel.

Daags na de ritwinst voor Tim Merlier in de tweede etappe lag er aan het eind van de 170 kilometer lange, golvende rit tussen Murlo en Terni opnieuw een kans voor de sprinters te wachten. Peter Sagan ging daarin niet meer van start: de drievoudige wereldkampioen is volgens zijn ploeg ziek. Onderweg verdween ook Ruben Guerreiro uit koers.

Zes renners vormden de traditionele tv-vlucht: de Nederlandse hardrijder Taco van der Hoorn vertegenwoordigde voorin het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert en kreeg het gezelschap van de broers Mattia en Davide Bais, Mirco Maestri, Luca Rastelli en Edoardo Zardini. Erg veel ruimte kregen zij niet: Gianni Vermeersch bepaalde een groot deel van de etappe het tempo aan de kop van het peloton in dienst van Merlier.

Net voor het ingaan van het laatste wedstrijduur plaatste UAE Team Emirates een stroomstoot in dienst van Tadej Pogacar. De vlucht werd snel tot de orde geroepen, waarna Pogacar drie bonificatieseconden meegraaide aan een tussensprint. Dat de tweevoudige Tourwinnaar met plezier rondrijdt in deze Tirreno-Adriatico bleek nadien. Hij zette zijn inspanning verder, samen met ploegmaat Marc Soler, wereldkampioen Julian Alaphilippe en Tao Geoghegan Hart. Een samenwerking van de sprintersploegen neutraliseerde die poging tien kilometer voor de finish.

Zo kwam de voorspelde massasprint er toch. Ondanks een pechvolle dag, met een valpartij en materiaalproblemen onderweg, remonteerde Caleb Ewan op de kasseitjes in de slothectometers de Fransman Arnaud Démare, die tweede werd. De Nederlander Olav Kooij sprintte naar de derde plaats, voor Nacer Bouhanni en Merlier. Opvallend: het is de eerste dagzege ooit voor Ewan in Tirreno-Adriatico. Hij zorgt zo voor drie van negen seizoenszeges van Lotto Soudal. Eerder sprintte Ewan naar ritwinst in de Saudi Tour en de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

In het algemene klassement heeft tijdritwinnaar Filippo Ganna nog steeds elf seconden voorsprong op eerste achtervolger Remco Evenepoel. Pogacar, derde, heeft nog maar 0:14 achterstand op Ganna. Evenepoel behoudt de witte jongerentrui, Tim Merlier de paarse puntentrui.

Tirreno-Adriatico eindigt zondag. De kans dat de etappe van donderdag opnieuw eindigt op een massasprint, lijkt onbestaande: na 202 kilometer finisht de etappe bovenop een helling van ruim vier kilometer, die het peloton in de finale driemaal voor de wielen krijgt.

