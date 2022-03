Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft donderdag de vierde rit in Tirreno-Adriatico (2.UWT) op zijn naam geschreven. De Sloveen neemt ook de leiderstrui over van de Italiaan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

Na 202 kilometer, tussen Cascata delle Marmore en Bellante, finishte de etappe bovenop een helling van ruim vier kilometer, die het peloton in de finale driemaal voor de wielen kreeg. Een kolfje naar de hand van Pogacar, die het met twee tellen voorsprong haalde op de Deen Jonas Vingegaard en Fransman Victor Lafay. Remco Evenepoel eindigde in hun spoor als vierde.

Pogacar komt na zijn dagzege aan de leiding in de algemene stand, Evenepoel is tweede op negen seconden. De vijfde rit, een tocht van 155 kilometer tussen Sefro en Fermo, volgt vrijdag. De 57e editie van Tirreno-Adriatico eindigt zondag na afloop van de zevende rit.

