Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft dinsdag de tweede etappe in de 57e Tirreno-Adriatico (WorldTour) gewonnen. Na 219 kilometer van Camaiore naar Sovicille was de 29-jarige Oost-Vlaming de snelste in een massasprint. De Nederlander Olvav Kooij werd tweede, de Australiër Kaden Groves derde.

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), maandag winnaar van de openingstijdrit, behield de blauwe leiderstrui. De 25-jarige Italiaan heeft elf seconden voor op Remco Evenepoel. De Sloveen Tadej Pogacar is op zeventien seconden derde.

Met zijn 219 kilometer was de tweede etappe tussen Camaiore en Sovicille de langste van deze Tirreno-Adriatico. Die leek op papier al een kans voor de sprinters, al moesten die dan wel enkele beklimmingen in de finale zien te overleven. Meteen een test voor Milaan-Sanremo voor de ruime delegatie snelle jongens in het peloton. De etappe ging trouwens van start met een minuut stilte uit solidariteit met het Oekraïense volk, met vooraan het pak de dragers van de verschillende leiderstruien en Oekraïner Mark Padun.

De dag begon als een typische sprintersrit, met een vroege aanval van vijf weinig bekende renners van de lokale wildcardploegen: de Colombiaan Johnatan Canaveral en de Italianen Davide Gabburo, Mattia Bais, Umberto Marengo en Francesco Gavazzi. In de achtervolging was het Belgische Lotto Soudal bijzonder actief in dienst van sprinter Caleb Ewan. Dankzij hun werk leken de vluchters ondanks een maximumvoorsprong van meer dan zeven minuten nooit een gevaar voor de ritzege.

In de heuvelzone aan het eind van de lange dag reden Bais en Gavazzi, ploegmaats bij Eolo-Kometa, van de rest weg. Maar vooral het peloton trok de aandacht: achterin moest Mark Cavendish als één van de eerste sprinters overboord, voorin graaide Tadej Pogacar een bonificatieseconde mee aan een tussensprint. Met de steun van zijn ploegmaats kon 'Cav' later toch weer aansluiting vinden bij het peloton.

De slotfase werd gekleurd door een soloaanval van de Spanjaard Marc Soler, maar op zijn eentje kon die niet op tegen het geweld van het peloton. Daar was Lotto Soudal na een lange werkdag niet meer prominent te zien in de slotkilometers. Quick-Step Alpha Vinyl wel, dat met Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen de sprint niet bleek aan te trekken voor Cavendish, maar voor Davide Ballerini. Die had echter geen antwoord op de versnelling van Peter Sagan en Tim Merlier.

Merlier haalde het vlot, goed voor zijn eerste zege sinds de vierde etappe in de Benelux Tour van vorig jaar. De Nederlander Olav Kooij kwam in de slotmeters nog snel opzetten en finishte als tweede, voor de Australiër Kaden Groves en Sagan. Ballerini werd uiteindelijk zevende, Ewan vijftiende.

Het is de negentiende zege op de weg voor Merlier, de eerste dit seizoen. Ook twee jaar terug won hij een etappe in de Tirreno, toen de zesde.

Woensdag gaat het over een golvend parcours van Murlo naar Terni. Ondanks enkele hindernisjes onderweg, wordt ook daar een massasprint verwacht.

