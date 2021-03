De zesde etappe in Tirreno-Adriatico is maandag een prooi geworden voor Mads Würtz Schmidt. De Deen van Israël Start-Up Nation maakte deel uit van de vroege vlucht en versloeg in de sprint Brent Van Moer (Lotto Soudal) en Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo). Jan Bakelants eindigde als vierde. De leiderstrui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar.

De zesde etappe bracht de renners van Castelraimondo over 169 kilometer naar Lido di Fermo en was op papier de tweede en laatste kans voor de snelle renners in het peloton. Dat belette niet dat zes renners besloten om de handen in elkaar te slaan en op zoek te gaan naar de dagzege.

Onder hen waren er twee Belgen: Brent Van Moer en Jan Bakelants. Verder tekenden ook Nelson Oliveira, Mads Würtz Schmidt, Simone Velasco en Emils Liepins present. In het peloton deed men het na de zware rit van zondag rustig aan. De voorsprong van de vluchters ging ruim over de zes minuten. UAE Team Emirates controleerde wel, maar echt gejaagd werd er niet op de koplopers.

Pas ruim over halfweg koers moeide ook Deceuninck-Quick Step zich met de zaak, maar echt ronddraaien in de achtervolging deden ze niet. Op 35 km van het eind telden de vluchters nog steeds 3:35 voorsprong. Noch Jumbo-Visma, voor Van Aert, noch Alpecin-Fenix, voor Merlier, mengde zich in de debatten en dat zorgde ervoor dat het peloton uiteindelijk de handdoek gooide op zo'n 21 km van het eind, toen de bonus nog steeds 2:55 bedroeg.

In principe was het nog haalbaar om de aanvallers terug te pakken, maar blijkbaar had het peloton er weinig zin in en enkele stoorzenders van ploegen die een mannetje mee vooraan hadden, deden voortreffelijk hun werk. Uiteindelijk begon Stefan Küng aan een kansloze tegenaanval op 20 km, lange tijd bleef hij 10 seconden uitrijden voor het peloton waar intussen DSM en Astana toch begonnen te jagen.

Te laat, de winnaar zat vooraan. Emils Liepins zou de zege niet pakken. Op een helling op 9,5 km versnelde Oliveira en de Let schoot in een kramp en keerde niet meer terug. Met vijf trokken ze richting de finish, aanvallen bleven uit en er werd gesprint om de zege. Daarin zag Würtz Schmidt zich perfect gegangmaakt door niet-ploegmaat Oliveira, hij snelde naar de zege voor onze landgenoot Brent Van Moer. De pelotonsprint om de zevende plek werd gewonnen door Tim Merlier.

Tadej Pogacar start dinsdag als leider met 1:15 voorsprong op Wout van Aert in de tijdrit. Hij boekt zonder tegenslag zijn eerste eindwinst in Tirreno-Adriatico.

