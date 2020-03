In De Zondagspreekt oud-wieler Tom Boonen (39) over zijn nieuwe tv-serie 'Tom fietst', waarin hij de wereld rond reist om inspirerende mensen die fietsen te spreken. In hetzelfde interview sluit hij een comeback niet uit. 'Een comeback zoals Kim? Dat triggert mij wel.'

Met de comebackpoging van Kim Clijsters nog vers in het geheugen, is de uitspraak van Tom Boonen in De Zondag dat een terugkeer op het wielercircuit hem 'interesseert' spraakmakend te noemen. 'Ik vraag me eigenlijk wel af of ik het zou kunnen. Ik ben ook nog maar 39 en ben niet gestopt met wielrennen omdat ik niet meer meekon. Zeventien jaar lang heb ik meegedraaid aan de top, dus ik begrijp die keuze van Clijsters maar al te goed. Tennis is altijd haar leven geweest, zoals wielrennen bij mij. Eigenlijk is het ook heel onlogisch om - in mijn geval - op je 36ste of 37ste te stoppen met iets wat je zo goed kunt.'

Toch beseft Boonen dat een comeback niet gemakkelijk zal zijn. 'Begrijp me niet verkeerd: ik zou niet op hetzelfde niveau kunnen terugkeren. Maar misschien zou ik wel nog een rol van betekenis kunnen spelen. Ik vraag het me soms af. Ik zie er wel een uitdaging in.'

In het interview spreekt Boonen ook over zijn nieuwe tv-serie, die vanaf woensdag op Eén wordt uitgezonden. Daarin ontmoet hij inspirerende mensen die de fiets gebruiken om van de wereld een betere plek te maken. 'Die met fietsen te maken hebben, die de wereld een klein beetje beter maken. Zoals Cycling Without Age in Denemarken, een onderneming die senioren uit rusthuizen gaat halen en hen in een soort riksja meeneemt voor een mooie fietstocht.'

Lees het volledige interview met Tom Boonen in De Zondag.

