Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Yoeri Havik vertegenwoordigen Nederland op 24 juli tijdens de olympische wedstrijd op de weg in Tokio.

Dat heeft bondscoach Koos Moerenhout bekendgemaakt.

Dumoulin combineert de wedstrijd op de weg met de individuele tijdrit van vier dagen later. Havik komt ook in actie als baanwielrenner in Tokio. Hij is geselecteerd voor het onderdeel madison.

Moerenhout bleef de afgelopen periode in nauw contact met Dumoulin, ook toen die zichzelf op non-actief had gezet.

Rugzak

Eind januari meldde Jumbo-Visma dat Dumoulin 'voor onbepaalde tijd' met wielrennen zou stoppen. De oud-winnaar van de Ronde van Italië, die bekende dat de druk en de verwachtingen op hem wogen, verliet het trainingskamp van zijn ploeg in het Spaanse Alicante om thuis na te kunnen denken over zijn wielertoekomst. 'Het is echt alsof er een rugzak van honderd kilo van mijn schouders is gegaan', verklaarde Dumoulin toen.

De Limburger maakte donderdag bekend dat hij begin juni zijn rentree maakt in de Ronde van Zwitserland.

