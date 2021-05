Tom Dumoulin (30) keert terug als profwielrenner. Na een bezinningsperiode van een kleine vier maanden heeft de Nederlander besloten door te gaan op het hoogste niveau.

Het nieuws werd gemeld door wielerwebsite Wielerflits en is intussen bevestigd door de ploeg van Dumoulin, Jumbo -Visma. De renner zou zijn rentree willen maken in de Ronde van Zwitserland, die op 6 juni begint. Het grote doel is de olympische tijdrit in Tokio op 28 juli.

De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout heeft hem de afgelopen periode de tijd gegeven om rustig een beslissing te nemen over zijn toekomst en gaf Dumoulin min of meer de garantie dat hij op basis van zijn tijdritkwaliteiten op een olympische plek kan rekenen.

Eind januari meldde Jumbo-Visma dat Dumoulin 'voor onbepaalde tijd' met wielrennen zou stoppen. De oud-winnaar van de Ronde van Italië verliet het trainingskamp van zijn ploeg in het Spaanse Alicante om thuis na te kunnen denken over zijn wielertoekomst. 'Het is echt alsof er een rugzak van honderd kilo van mijn schouders is gegaan', verklaarde Dumoulin toen.

