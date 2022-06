Tom Dumoulin is bezig aan zijn afscheidsjaar. De Nederlandse wielrenner zet eind 2022 een punt achter zijn wielercarrière, zo maakte hij vrijdag bekend.

Dumoulin won in 2017 de Ronde van Italië en werd een jaar later tweede in de Giro en de Tour. Hij won in totaal negen etappes in grote rondes. In het tijdrijden werd hij individueel en met de ploeg wereldkampioen (allebei in 2017) en twee keer viceolympisch kampioen (2016 en 2021).

De Nederlander laste eerder al eens een pauze van meerdere maanden in en heeft nu besloten definitief te stoppen op het einde van het seizoen. 'Ik ben een gelukkig mens en kijk nu al met heel veel trots terug op mijn wielercarrière', schrijft de renner van Jumbo-Visma. 'De ploeg en ik gaan nu samen een plan maken om er nog een paar heel mooie, leuke en hopelijk heel succesvolle laatste maanden van te maken. Ik kijk vooral enorm uit naar het WK in Australië, waar ik hoop nog een laatste keer uit te kunnen halen in de tijdrit.'

Dumoulin legt uit hoe hij eind 2020, begin 2021 'nog maar een schim van zichzelf was' en een pauze nodig had. Hij besloot uiteindelijk toch door te gaan met de Olympische Spelen van Tokio in het vizier 'maar ook zeker vanwege mijn liefde voor de fiets en de passie voor deze bijzondere wielerwereld waarin ik mij vaak verbaas, maar even vaak ook enorm thuis voel', schrijft hij. Zijn zilveren medaille in de tijdrit in Japan achter zijn Sloveense teamgenoot Primoz Roglic beschouwt hij als een 'absoluut hoogtepunt'.

Maar Dumoulin onderstreept dat het sindsdien tegelijk 'heel vaak, en zeker dit jaar, een frustrerend pad is geweest, waarbij mijn lichaam moe aanvoelde en nog steeds moe aanvoelt'. De Nederlander zegt de belasting op training en in wedstrijden steeds minder goed te verdragen. 'De 100% toewijding, alles wat ik voor mijn sport doe en laat, en wat ik er vervolgens voor terugkrijg is daarom voor mijn gevoel al een tijd in disbalans', legt hij uit.

Dumoulin gelooft dat 'met het nodige geduld en een heel voorzichtige (trainings)aanpak', hij zijn 'volledige potentieel weer kan laten spreken op de fiets', maar 'dat zou een lange, geduldige weg zonder garanties op succes zijn'. 'Ik kies ervoor om deze weg niet te nemen, maar in plaats daarvan te stoppen met mijn actieve carrière en een nieuw, onbekend pad in te slaan.'

Wat de toekomst na zijn carrière brengt, weet Dumoulin nog niet. Hij wil wel 'op een of andere manier betrokken zijn bij het wielrennen'.

De Nederlander begon zijn carrière in 2011 bij het continentale team van Rabobank. Daarna droeg hij het shirt van Project 1t4i (2012), Argos-Shimano (2013), Giant-Shimano (2014-2016), Sunweb (2017-2019) en Jumbo-Visma (sinds 2019).

