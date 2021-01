Enorme verrassing in de wielerwereld: de Nederlander Tom Dumoulin stopt 'voor onbepaalde tijd' met wielrennen. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma zaterdag gemeld.

De 30-jarige Nederlander heeft met zijn ploeg afgesproken om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan. De oud-winnaar van de Ronde van Italië heeft het trainingskamp van zijn ploeg in het Spaanse Alicante verlaten om thuis na te kunnen denken over zijn wielertoekomst.

'Ik heb gisteren het besluit genomen', zegt Dumoulin in een reactie. 'De ploeg steunt me daarin en het voelt echt goed. Het is echt alsof er een rugzak van honderd kilo van mijn schouders is gegaan.'

Druk en verwachtingen

De renner licht zijn besluit verder toe: 'Ik voel al een behoorlijke tijd dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom Dumoulin de wielrenner. Met de druk die erbij komt kijken, met de verwachtingen van verschillende partijen. Ik wil het gewoon graag heel goed doen voor heel veel mensen. Maar daardoor ben ik het afgelopen jaar eigenlijk mezelf vergeten. Wat wil ík nu? Wil ik nog wielrenner zijn? Zo ja, hoe?', besluit de Nederlander.

Opvallend: Jumbo-Visma stelde vrijdag nog zijn programma voor het komende seizoen voor, met daarin een sleutelrol voor Dumoulin. De Nederlander zou een van de kopmannen in de Tour de France worden en voor het eerst sinds 2012 weer starten in de Ronde van Vlaanderen.

