Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) heeft dinsdag de Hexia Cyclocross van Gullegem gewonnen. De Britse kampioen haalde het na een solo die hij opstartte over half cross. Joran Wyseure werd tweede, voor zijn teamgenoot Quinten Hermans. De Spanjaard Felipe Orts en Tom Meeusen maakten de top vijf compleet.

Tom Pidcock pakte twee op twee, nadat hij zondag al de wereldbekercross van Hulst op zijn naam bracht. eerder was de 22-jarige Brit ook al de beste in de wereldbekercross van Rucphen.

Bij de start nam Anton Ferdinande de hele bende op sleeptouw. Achter hem volgden Caleb Swartz, Quinten Hermans, Felipe Orts, Tom Meeusen, Tim Merlier, Lander Loockx en Tom Pidcock. Ferdinande en Orts zonderden zich al snel af van de rest, terwijl Pidcock verder oprukte naar de kop van de koers. Gianni Vermeersch werd ondertussen onderuit gekatapulteerd door Maxim Laverge, die in een lus onder een spandoek heen viel en zo ook Vermeersch ten val bracht.

Voorin was Pidcock al naar de leiding gereden. Hij begon als eerste aan de tweede ronde, voor Hermans. Merlier en Orts gingen de strijd aan voor plaats drie. Pidcock reed in de derde ronde lek en moest Hermans laten rijden, wat later werd hij ook nog opgehouden door een slechte fietswissel. Orts had zich losgewrikt in de strijd voor de derde plaats. Iets over half cross kwam Pidcock opnieuw bij Hermans. Na zowat 35 minuten cross ging Pidcock versnellen. Hermans moest lossen en werd verder achteruit geslagen door een lekke achtertube. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde was de achterstand opgelopen tot tien seconden.

Wyseure was inmiddels op en over Orts gegaan en kreeg ook Hermans in het vizier. In de slotronde ging hij zijn ploeggenoot bij Tormans voorbij. Hermans moest zich nog reppen om een naderende Orts af te houden, maar pakte wel de laatste podiumplaats.

