Toon Aerts klopt Wout van Aert en pakt eerste Belgische driekleur

Hij haalde het in een zinderend duel van Wout van Aert, die naast een vierde opeenvolgende Belgische titel greep. Michael Vanthourenhout mocht als derde mee het podium op.

Al vrij snel ontstond een koptrio met Toon Aerts, Wout van Aert en Michael Vanthourenhout. Die laatste moest de rol uiteindelijk lossen. Van Aert en grote uitdager Aerts matten elkaar af in de modder, toch slaagde de wereldkampioen erin een kloof van 13 seconden te slaan.

Doordat Van Aert in een spandoek belandde, kwam Aerts opnieuw bij zijn rivaal. En hij reed in de voorlaatste ronde zelfs weg. Nu was het Van Aert die tegen een achterstand van ongeveer 20 seconden aankeek. Bij het ingaan van de slotronde had hij daar drie seconden van afgeknabbeld. Aerts hield echter stand, Van Aert kwam 57 seconden later over de meet. Op ruime afstand werd Vanthourenhout derde.

Na twee wereldbekermanches in de VS, de Druivencross en de Koppenbergcross is het BK de vijfde overwinning van het seizoen voor Toon