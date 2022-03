Wout van Aert 'voelt zich niet lekker' en slaat de verkenning van de Ronde van Vlaanderen over.

Dat meldt zijn ploeg Jumbo-Visma.

Het is nog hoogst onzeker of de Belgische kampioen zondag aan de start verschijnt in Antwerpen.

Van Aert geldt in de Ronde van Vlaanderen als dé te kloppen man, samen met Mathieu van der Poel, die woensdag dwars door Vlaanderen won.

