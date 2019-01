'Topsporters hebben nood aan een mental coach'

Was het voor u een verrassing dat Toon Aerts Belgisch kampioen veldrijden werd, terwijl velen een demonstratie van Wout van Aert verwachtten?

JACQUES SYS: 'Niet echt. Het is voor hem een kroonstuk op een sterke campagne. Er werd in het begin van het seizoen schamper over Aerts gedaan toen hij twee crossen won in Amerika, maar daar al bleek dat hij een stap vooruitzette. Aerts is sterker geworden, hij heeft zijn trainingsschema aangepast en het accent onder meer gelegd op krachttraining. Onder meer door langer te trainen en aan krachttraining te doen.

...