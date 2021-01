Marc Hirschi heeft zijn contract bij Team DSM, dat nog liep tot eind 2021, opgezegd. Team DSM, de opvolger van Team Sunweb, maakte het nieuws dinsdagnamiddag bekend. Zijn nieuwe team is nog niet bekend. De 22-jarige Zwitser brak het voorbije seizoen door met winst in de Waalse Pijl en een etappezege in de Tour de France.

Hirschi eindigde in de Tour nog twee maal op het podium van een etappe en kreeg in Parijs ook de superstrijdlust uitgereikt. Na de Tour pakte hij nog brons op het WK, na Julian Alaphilippe en Wout van Aert, won hij de Waalse Pijl, en werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik na een tumultueuze sprint. In Zwitserland werd hij vorige week verkozen tot Wielrenner van het Jaar.

De breuk tussen Hirschi en DSM komt er onverwacht, het contract van de Zwitser liep nog een jaar door. Beide partijen geven aan de breuk niet te willen toelichten. Het team wenst Hirschi alle succes in de rest van zijn loopbaan.

DSM is komend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg van de Nederlandse manager Iwan Spekenbrink. Het team nam aan het einde van vorig seizoen afscheid van toprenners als Wilco Kelderman en Michael Matthews. De Belgen Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder bleven wel aan boord.

Hirschi eindigde in de Tour nog twee maal op het podium van een etappe en kreeg in Parijs ook de superstrijdlust uitgereikt. Na de Tour pakte hij nog brons op het WK, na Julian Alaphilippe en Wout van Aert, won hij de Waalse Pijl, en werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik na een tumultueuze sprint. In Zwitserland werd hij vorige week verkozen tot Wielrenner van het Jaar. De breuk tussen Hirschi en DSM komt er onverwacht, het contract van de Zwitser liep nog een jaar door. Beide partijen geven aan de breuk niet te willen toelichten. Het team wenst Hirschi alle succes in de rest van zijn loopbaan. DSM is komend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg van de Nederlandse manager Iwan Spekenbrink. Het team nam aan het einde van vorig seizoen afscheid van toprenners als Wilco Kelderman en Michael Matthews. De Belgen Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder bleven wel aan boord.