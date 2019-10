Met 29 cols, 8 bergritten, 4 aankomsten bergop en zelfs een bergtijdrit is de Tour de France van 2020 absoluut eentje voor de berggeiten.

Vandaag werd in Parijs de Ronde van Frankrijk van volgend jaar voorgesteld. Die begint bijzonder een week vroeger, want de organisatie wil niet in het vaarwater komen van de Olympische Spelen die er aan beginnen op 24 juli. Le Grand Départ is volgend jaar weggelegd voor Nice en daar zal het peloton ook nog enkele dagen verblijven. Tot zover het reeds bekende parcours van de Tour.

Waar we dan naartoe gingen, was nog niet bekend. De Tour zal vooral in het zuiden van Frankrijk blijven en zal daar de vijf bergketens aanvatten met de Alpen (13 cols), het Centraal Massief (7 cols), de Pyreneeën (5 cols in ritten 8 en 9), de Jura (3 cols) en de Vogezen (1 col). In totaal zullen de renners 29 cols moeten overleven in 8 bergritten waarvan vier eindigen bergop.

Veel bergen dus en ook weer minder tijdritkilometers. Net zoals dit jaar staat er in 2020 ook maar één tijdrit gepland. Een bergtijdrit nog wel naar La Planche des Belles Filles met in totaal 36 kilometers. Dit jaar won onze landgenoot Dylan Teuns nog de rit naar La Planche.

Een kolfje naar de hand van de echte berggeiten zoals Nairo Quintana, Romain Bardet en titelverdediger Egan Bernal. De winnaar kennen we op 19 juli op de Champs-Elyssees in Parijs.