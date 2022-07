Cecilie Uttrup Ludwig heeft de derde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Deense kampioene toonde zich de sterkste op de steile slothelling. Marianne Vos eindigde als tweede en blijft leider.

De derde etappe bracht het peloton van Reims naar Epernay, over 133,6 km met onderweg vier gecategoriseerde klimmetjes en een pittige aankomst bergop, ideaal voor punchers. Dat belette niet dat heel wat rensters probeerden om mee te schuiven in de vroege vlucht. Thalita de Jong waagde haar kans, ook Ellen van Dijk en Marianne Vos gingen even versnellen. Maar niemand raakte echt weg. Het hoge tempo, opgelegd door Trek-Segafredo, zorgde ervoor dat het peloton in stukken brak na zo'n 20 km, maar in de afdaling van de Côte de Trépair kwam alles weer bij elkaar.

Zoals verwacht brak de koers open op de Côte de Mutigny, waar zich een elitegroepje vormde met Annemiek Van Vleuten, Liane Lippert, Demi Vollering, Ashleigh Moolman-Pasio, Mavi Garcia, Silvia Persico en Elisa Longo Borghini. In de afdaling bepaalde Vollering het tempo, maar samen met Liane Lippert schoof ze onderuit in een bocht. Beide dames moesten achtervolgen. Vos was niet mee in die groep, ze pikte opnieuw aan op 6 km van het eind.

Op de laatste beklimming van de dag, de Mont Bernon op 4,4 kilometer van de streep, toonden Longo Borghini, Niewiadoma en Moolman zich de sterkste. Van Vleuten moest passen, maar pikte in de slotkilometer opnieuw aan. Het tempo stokte, Vos en co. keerden terug. De laatste 500 steile meters zouden beslissen over de dagzege. Niewiadoma ging als eerste aan, Vos reageerde en in de laatste 200 meter overvleugelde Cecilie Uttrup Ludwig de rest en pakte ze de zege. Vos eindigde als tweede en behield haar leiderstrui. Julie De Wilde was de eerste Belgische op de 14e stek, ze neemt de witte jongerentrui over van de Nederlandse Maike van der Duin.

'Ongelooflijk'

Voor Cecilie Uttrup Ludwig was het de tweede zege van het seizoen.

Uttrup Ludwig verzamelde de voorbije jaren ereplaatsen. Ze wist in 2022 enkel het nationaal kampioenschap te winnen. In Epernay schoot ze wel de hoofdvogel af. Ze hield het na afloop dan ook niet droog. 'Ik besef nog niet dat ik Marianne Vos op zo'n aankomst heb geklopt', sprak de Deense na afloop. 'Ongelooflijk, het was al zo vaak net niet. In de laatste bocht zat ik nochtans niet in de beste positie, maar ik bleef gewoon vechten en kon met een ultieme inspanning de anderen nog voorbij. Ik win hier gewoon een rit in de Tour, ongelooflijk.'

Heel vaak was het net niet voor de Deense. 'Ik moest er gewoon in geloven. Gisteren was een vreselijke dag. We verloren Marta Cavalli en ik verloor ook heel wat tijd voor het klassement, maar de ploeg behield het vertrouwen. Deze zege draag ik op aan mijn team. Ik besefte dat het heel zwaar zou zijn, maar ik wist ook dat ik voor de winst kon gaan als ik goede benen zou hebben. En ik pak de zege, in mijn kampioenentrui.'

