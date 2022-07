Geletruidraagster Marianne Vos (Jumbo-Visma) heeft vrijdag de zesde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. Na 129,2 kilometer van Saint-Dié-des-Vosges naar Rosheim bleef de 35-jarige Nederlandse in een massasprint de Italiaanse Marta Bastianelli en Lotte Kopecky voor.

Na haar tweede ritzege heeft Vos nu dertig seconden voor op de Italiaanse Silvia Persico en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Kopecky is als zeventiende op 4:42 beste Belgische. Julie De Wilde zakte naar de 24e plaats, op 5:12, en is de witte trui kwijt. In het jongerenklassement is ze nu tweede, op veertien seconden van de Zweedse Julia Borgström.

Zaterdag trekken de rensters de Vogezen in. In de 127,1 kilometer lange koninginnenrit tussen Sélestat en Le Markstein moeten ze over de Petit Ballon (9,3 km, 8,1%), de Platzerwasel (7,1 km, 8,3 %) en de Grand Ballon (13,5 km, 6,7 %). Op de top van die laatste klim, het hoogste punt in deze Tour, is het nog zeven kilometer naar de aankomst.

