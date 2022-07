Annemiek van Vleuten (Movistar) heeft zondag in de gele trui de slotrit in de Tour de France Femmes gewonnen.

In de eindstand heeft Van Vleuten 3:48 voor op Vollering. De Poolse Katarzyna Niewiadoma is op 6:35 derde. De Nederlandse Marianne Vos wint het puntenklassement, voor Lotte Kopecky. Vollering neemt de bolletjestrui mee naar huis. De Nederlandse Shirin van Anrooij was beste jongere.

Na haar ritwinst in de eerste Vogezenrit begon Annemiek van Vleuten met een comfortabele voorsprong van ruim drie minuten aan de slotrit naar La Planche des Belles Filles. Onderweg lagen ook nog twee andere beklimmingen, de openingsfase ging over glooiende wegen en daarin lag het tempo hoog.

Op de Côte d'Esmouilières (2,3 km aan 8,5%) probeerde Rachel Neylan weg te rijden uit een uitgedund peloton, maar dat lukte niet, want Demi Vollering was uit op de bergpunten. In de afdaling reden tien rensters weg. Dat waren Riejanne Markus, Liane Lippert, Elise Chabbey, Pauline Rooijakkers, Mavia García, Yara Kastelijn, Grace Brown, Krista Doebel-Hickock, Paula Andrea Patiño en Leah Thomas. Van Vleuten voelde zich niet bedreigd en gunde hen een minuut. De Nederlandse leek ook met problemen te kampen met haar gele fiets, ze zou in totaal maar liefst vier keer wisselen van fiets onderweg.

Zo wisselde ze net voor de Ballon d'Alsace en raakte ze daardoor achterop. Het sein voor SD Worx om een tandje bij te steken en de achterstand van de gele trui liep naar bijna één minuut. Op de klim kwam Van Vleuten evenwel terug en nam ze het commando. Ze counterde ook enkele aanvallen van Vollering.

De kopgroep begon met een kleine halve minuut voorsprong aan de steile slotklim. Rooijakkers demarreerde, enkel Mavi Garcia pikte aan, maar ook zij viel terug. Op 6 kilometer van de top achtte Van Vleuten haar moment gekomen. Uit de groep met favorieten maakte ze de oversteek naar voren. Vollering had geen antwoord in de benen.

Van Vleuten raapte de tien voorliggers één voor één op en reed de laatste vijf kilometer alleen op La Planche des Belles Filles, waar ze zich tot eerste koningin van de Tour kroonde. Vollering eindigde net als zaterdag als tweede, nu op een halve minuut. Achter haar reed een groepje van vijf, die zou strijden om plek drie: Kasia Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, Juliette Labous, Silvia Persico en Veronica Ewers. Persico toonde zich van hen de sterkste bergop, voor Niewadoma die wel de derde plek op het eindpodium bezet.

In de eindstand heeft Van Vleuten 3:48 voor op Vollering. De Poolse Katarzyna Niewiadoma is op 6:35 derde. De Nederlandse Marianne Vos wint het puntenklassement, voor Lotte Kopecky. Vollering neemt de bolletjestrui mee naar huis. De Nederlandse Shirin van Anrooij was beste jongere. Na haar ritwinst in de eerste Vogezenrit begon Annemiek van Vleuten met een comfortabele voorsprong van ruim drie minuten aan de slotrit naar La Planche des Belles Filles. Onderweg lagen ook nog twee andere beklimmingen, de openingsfase ging over glooiende wegen en daarin lag het tempo hoog. Op de Côte d'Esmouilières (2,3 km aan 8,5%) probeerde Rachel Neylan weg te rijden uit een uitgedund peloton, maar dat lukte niet, want Demi Vollering was uit op de bergpunten. In de afdaling reden tien rensters weg. Dat waren Riejanne Markus, Liane Lippert, Elise Chabbey, Pauline Rooijakkers, Mavia García, Yara Kastelijn, Grace Brown, Krista Doebel-Hickock, Paula Andrea Patiño en Leah Thomas. Van Vleuten voelde zich niet bedreigd en gunde hen een minuut. De Nederlandse leek ook met problemen te kampen met haar gele fiets, ze zou in totaal maar liefst vier keer wisselen van fiets onderweg. Zo wisselde ze net voor de Ballon d'Alsace en raakte ze daardoor achterop. Het sein voor SD Worx om een tandje bij te steken en de achterstand van de gele trui liep naar bijna één minuut. Op de klim kwam Van Vleuten evenwel terug en nam ze het commando. Ze counterde ook enkele aanvallen van Vollering.De kopgroep begon met een kleine halve minuut voorsprong aan de steile slotklim. Rooijakkers demarreerde, enkel Mavi Garcia pikte aan, maar ook zij viel terug. Op 6 kilometer van de top achtte Van Vleuten haar moment gekomen. Uit de groep met favorieten maakte ze de oversteek naar voren. Vollering had geen antwoord in de benen. Van Vleuten raapte de tien voorliggers één voor één op en reed de laatste vijf kilometer alleen op La Planche des Belles Filles, waar ze zich tot eerste koningin van de Tour kroonde. Vollering eindigde net als zaterdag als tweede, nu op een halve minuut. Achter haar reed een groepje van vijf, die zou strijden om plek drie: Kasia Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, Juliette Labous, Silvia Persico en Veronica Ewers. Persico toonde zich van hen de sterkste bergop, voor Niewadoma die wel de derde plek op het eindpodium bezet.