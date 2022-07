Annemiek van Vleuten heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de macht gegrepen in de Tour de France Femmes.

In de zevende etappe, 127,1 kilometer tussen Sélestat en Le Markstein, ging ze er al op de eerste van drie cols alleen vandoor. Op de streep had de 39-jarige Nederlandse 3:26 voor op haar landgenote Demi Vollering. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig werd op 5:16 derde.

Van Vleuten neemt het geel over van haar landgenote Marianne Vos, die al vroeg moest lossen. Ze heeft in de stand 3:14 voor op Vollering. De Poolse Katarzyna Niewiadoma is op 4:33 derde.

