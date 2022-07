Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft de vierde rit in de Ronde van Frankrijk (2.UWT) op zijn naam geschreven, na een bijzonder knappe aanval in het slot van de etappe na 171,5 kilometer tussen Duinkerke en Calais. De Belg haalt na drie tweede plaatsen op rij zijn gram en geeft zijn gele trui extra kleur.

Na drie ritten in Denemarken maakte het peloton maandag de overstap naar Frankrijk, waar dinsdag de vierde rit op de agenda stond.

De eerste etappe op Franse bodem bleef lang geschiedenisloos, maar op de laatste beklimming van de dag nam Van Aert het peloton te grazen en muisde er vanonder. De gewezen Belgische kampioen was niet meer te houden en reed solo over de meet. Jasper Philipsen won voor de Fransman Christophe Laporte de sprint om de tweede stek.

De vijfde rit, over 157 kilometer, voert de renners morgen/woensdag van Rijsel tot Wallers-Arenberg.

Rit zes start donderdag in het Henegouwse Binche.

