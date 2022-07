Tour de France: Negentiende etappe enkele minuten geneutraliseerd vanwege protestactie

De negentiende etappe in de Ronde van Frankrijk, over 188 kilometer tussen Castelnau-Magnoac en Cahors, is vrijdagmiddag enkele minuten stilgelegd vanwege een protestactie op het Tourparcours, zo maakten de organisatoren bekend.

Tour de France, 22/07/2022 © belga