Met de 54e Tour des Alpes Maritimes et du Var (Fra/2.1) start vrijdag de derde rittenkoers van deze week. Zondag trekt de UAE Tour zich op gang, maar in Frankrijk meten enkele andere jongens zoals Bauke Mollema, Nairo Quintana, Guillaume Martin en Thibaut Pinot zich met elkaar.

Met zeven World Tour teams, waaronder het Belgische Lotto Soudal, is de bezetting niet zo groot in de Franse rittenkoers, al dagen toch enkele interessante namen op, tenminste zo blijkt uit de huidige startlijsten, corona gooit dezer dagen last minute wel vaker roet in het eten.

Zo zal Peter Sagan zijn debuut maken bij z'n nieuwe team TotalEnergies na een hoogtestage en rijden Brent Van Moer en Florian Vermeersch hun eerste wedstrijd van het seizoen na een hoogtestage in Spanje in het befaamde hotel van Kolobnev met de hoogtekamers. Zij krijgen Tim Wellens, Arnaud De Lie, Caleb Ewan, elk al goed voor één zege dit seizoen, Andreas Kron en Harry Sweeney aan hun zijde.

Ewan was normaal voorzien voor de UAE Tour, maar kiest, na lichte ziekte, voor deze Franse rittenkoers en deelname aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Van Belgische zijde is ook nog Bingoal Pauwels Sauces WB van de partij.

De rittenkoers, in 2021 gewonnen door Gianluca Brambilla, is voer voor klimmers. In 2020 was Nairo Quintana aan het feest, het jaar voordien Thibaut Pinot. Ook nu zijn de betere berggeiten aan zet in deze driedaagse rittenkoers met één geaccidenteerde rit (met een lichte kans voor een sprint van sterke finishers) en twee echte bergetappes.

Bauke Mollema finishte vorig jaar als derde in het eindklassement en is een favoriet voor de eindzege, net zoals Nairo Quintana die zondag nog de Ronde van de Provence won. Ook is het uitkijken naar Guillame Martin en mag van Thibaut Pinot één en ander verwacht worden, al weet je met de Fransman nooit helemaal zeker hoe z'n pet staat.

