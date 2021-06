De Franse gendarmerie heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de vrouw die zaterdag met haar kartonnen bord een enorme valpartij veroorzaakte in de eerste rit van de Ronde van Frankrijk.

Dat heeft de gendarmerie zondag aangekondigd.

Bij de twee massale valpartijen in de eerste etappe geraakten geen toeschouwers gewond, aldus de gendarmerie. Maar zaterdag werd een vrouw die met haar rug naar het peloton stond wel aangereden, waardoor veel renners ten val kwamen op 45 km van de finish. Er is een oproep naar getuigen gelanceerd om haar te vinden en er is een gerechtelijk onderzoek geopend vanwege 'onvrijwillige verwondingen met onbekwaamheid van ten hoogste drie maanden als gevolg van een opzettelijke schending van een veiligheidsmaatregel', aldus de gendarmerie van Finistère op Facebook.

'Het grote probleem van de Tour blijft de verkeersveiligheid, dat is gisteren (zaterdag, red.) wel gebleken', verklaarde luitenant-kolonel Joel Scherer, de verbindingsofficier van de gendarmerie met ASO, de organisator van de Tour. Tijdens de tweede etappe bewaakten ongeveer 500 gendarmes het parcours. Gedurende de hele Ronde van Frankrijk zullen dat er 14.000 zijn, om de veiligheid van de renners en het publiek te waarborgen.

