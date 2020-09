Alle renners in de Ronde van Frankrijk kunnen de wedstrijd verderzetten. De nieuwe controles op coronabesmettingen leverden geen enkel positief resultaar op. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend.

Ook bij een eerste reeks controles eerder deze Tour bleken alle renners coronavrij.

In een persbericht meldt ASO dat in totaal 785 controles werden uitgevoerd en die allemaal een negatief resultaat opleverden. De laatste reeks testen vond plaats op 13 en 14 september in het kader van de tweede rustdag.

Eerder werden alle deelnemers aan de Tour gecontroleerd in de zes dagen voor Le Grand Départ in Nice, bij hun aankomst en tijdens de eerste rustdag (op 6 en 7 september). De Tour snijdt dinsdag de slotweek aan.

De zestiende etappe voert het peloton in de eerste Alpenrit van La Tour-du-Pin naar Villard-de-Lans over 164 km. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) draagt het geel.

