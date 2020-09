De Sloveen Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) zat vrijdag na de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk steviger in de gele trui. Tijdens een zware etappe doorheen het Centraal Massief kon enkel Tadej Pogacar gelijke tred houden met zijn landgenoot. Ritwinst ging naar de Colombiaanse vluchter Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling).

Zeven gecategoriseerde beklimmingen in het Centraal Massief, waarvan twee van eerste categorie, zorgden vrijdag voor 4400 te overwinnen hoogtemeters. Daarmee was de dertiende etappe van 191 kilometer tussen Châtel-Guyon en de Puy Marie één van de zwaarste van deze Tour. Toch ging het peloton nooit boven de 1600 meter boven zeeniveau, en daardoor leek het in vergelijking met wat nog komt niet de belangrijkste dag voor de klassementsrenners te gaan worden.

Na een vlammende beginfase viel de wedstrijd in een eerste vaste plooi toen vijf vluchters het gezelschap kregen van twaalf achtervolgers. Met onder meer Julian Alaphilippe, Warren Barguil, Daniel Felipe Martínez, Marc Soler, Maximilian Schachmann, Pavel Sivakov, Dan Martin en thuisrenner Rémi Cavagna telde die verschillende bekende namen. Ondanks aanvalspogingen van Thomas De Gendt en Greg Van Avermaet waren er geen Belgen aan boord.

Exit Mollema

Toen de voorsprong van de zeventien boven de tien minuten ging, werd duidelijk dat het in de finale een strijd op twee fronten zou gaan worden. Onderweg werd het peloton - quasi de hele dag geleid door de troepen van Team Jumbo-Visma in dienst van gele trui Primoz Roglic - wel opgeschrikt door de valpartijen van klassementsrenners Nairo Quintana, Romain Bardet en Bauke Mollema. Die laatste was zo zwaar gehavend dat hij de wedstrijd niet verder kon zetten. Hij hield, bleek later, een gebroken pols aan de val over.

Voorin viel een eerste beslissing op de op twee na laatste beklimming, toen Schachmann op en over de ontsnapte Neilson Powless ging. Martínez trok een klim verderop in de achtervolging samen met Lennard Kämna, die als teamgenoot van Schachmann het ploegenspel kon spelen. Het zorgde voor een beklijvende slotbeklimming, waarin de twee achtervolgers aansloten bij de koploper en Kämna nadien enkele versnellingen plaatste. Maar de 24-jarige Martinez reageerde fluks en de eindwinnaar van het Critérium du Dauphiné won in de sprint bergop voor Kämna. Schachmann was derde.

Pogacar valt aan

Ook voor het klassement zorgde de korte maar steile Puy Marie voor een interessante strijd. Tadej Pogacar bracht met een aanval de Colombianen Egan Bernal, Quintana en Rigoberto Uran in de problemen, maar zijn landgenoot Primoz Roglic volgde wel. De gele trui nam daarna over en sloeg op de streep samen met Pogacar een kloof van dertien seconden op Richie Porte en Mikel Landa, zestien op Miguel Angel Lopez, 38 op titelverdediger Bernal en Uran, en 40 op Quintana. De beste Fransen uit het klassement, Guillaume Martin en Bardet, verloren nog meer terrein en tuimelen uit de top tien.

In de stand volgen enkel Pogacar (op 0:44) en Bernal (op 0:59) nog binnen de minuut van Roglic. Pogacar rukt op van plaats 7 naar 2, neemt de witte jongerentrui over van Bernal, en lijkt voor eindwinst de belangrijkste concurrent van zijn landgenoot te gaan worden.

Zaterdag lijkt het voor de Tourfavorieten even wapenstilstand te gaan zijn, want er staat een typische overgangsetappe gepland richting een zware meerdaagse passage door de Alpen. 194 kilometer en vijf gecategoriseerde beklimmingen na de start in Clermont-Ferrand ligt de aankomst van rit 14 in Lyon.

