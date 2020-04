De Franse president Emmanuel Macron heeft maandagavond aangekondigd dat tot zeker medio juli geen publieke evenementen zijn toegestaan in Frankrijk vanwege het coronavirus. Dat betekent dat de Ronde van Frankrijk, voorzien van 27 juni tot en met 19 juli, zeker ongeveer drie weken uitgesteld moet worden.

Voor het geval u nog twijfelde, de Tour de France zal dit jaar niet beginnen op 27 juni in Nice. Frans president Emmanuel Macron bevestigde maandagavond namelijk dat alle festivals en grote evenementen niet zullen doorgaan voor midden juli door het coronavirus. De Ronde van Frankrijk, een van de grootste sportevenementen ter wereld, hoort daar ook bij en dus is het niet zo ondenkbaar dat het ook zal moeten plooien voor de coronamaatregelen. Iets wat tot op heden nog halsstarrig werd vermeden door de organisatie.

In diezelfde speech verkondigde de president dat de strenge maatregelen van dit moment zullen verlengd worden tot 11 mei. Dan zullen eerst de scholen terug opengaan en zal per week bekeken worden hoe het verder zal lopen. De publieke evenementen en festvials behoren pas tot de laatste groep om terug op te starten. De Tour zou dus ook nog veel langer dan midden juli uitgesteld kunnen worden door de Franse regering.

Tourorganisator ASO (Amaury Sport Organisation) nam nog geen beslissing over uitstel of annulering van de 107e editie van La Grande Boucle. Komt er dan misschien een Tour achter gesloten deuren? Die kans lijkt haast onbestaande, want Tourbaas Christian Prudhomme vertelde daar eerder al geen zin in te hebben. 'Er komt zeker geen Tour achter gesloten deuren', benadrukte hij toen.

De Giro (9 tot 31 mei) kan evenmin zoals gepland doorgaan vanwege het coronavirus. De start werd uitgesteld naar een nog te bepalen datum. De Ronde van Spanje vindt plaats van 14 augustus tot 6 september.

Eerder werden onder meer het EK voetbal (11 juni-11 juli 2021) en de Olympische Spelen van Tokio (23 juli-8 augustus 2021) al met een jaar uitgesteld.

