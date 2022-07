Mathieu van der Poel maakt niet langer deel uit van het peloton van de Tour de France. De Nederlander gaf woensdag op tijdens de elfde rit. Oliver Naesen is dan weer eerste landgenoot die afstapt in de Tour.

De Nederlander Mathieu van der Poel ging in het begin van de etappe in de aanval met Wout van Aert, een koppeltijdrit van bijna 30 kilometer, waarna ze werden ingehaald door een grote groep die de kopgroep van de dag zou vormen. Van der Poel moest daar als eerste lossen op de eerste klim van de dag, de Lacets de Montvernier, en werd daarna bijgebeend door het peloton. Ook die groep moest hij snel laten rijden en met nog zo'n 70 kilometer op de teller gaf de Nederlander er de brui aan na een teleurstellende Tour waarin hij zich nooit kon tonen.

Oliver Naesen op 3 juli 2022. © Getty Images

De Belg Oliver Naesen gaf op zijn beurt woensdag voor de start van de elfde etappe al aan dat hij zich niet bepaald lekker voelde maar kroop toch nog op de fiets voor wat zich aankondigde als een loodzware dag door de Alpen. Maar op ongeveer 100 kilometer van de meet, voor het echte klimwerk nog moest beginnen, hield de Belg het alsnog voor bekeken.

De 31-jarige Naesen stond na afloop van de tiende rit op de 116e plaats in de algemene stand. Hij is de eerste Belg die deze Tour-editie afstapt.

Lees ook: Oliver Naesen: van feestende student tot Belgisch kampioen

De Nederlander Mathieu van der Poel ging in het begin van de etappe in de aanval met Wout van Aert, een koppeltijdrit van bijna 30 kilometer, waarna ze werden ingehaald door een grote groep die de kopgroep van de dag zou vormen. Van der Poel moest daar als eerste lossen op de eerste klim van de dag, de Lacets de Montvernier, en werd daarna bijgebeend door het peloton. Ook die groep moest hij snel laten rijden en met nog zo'n 70 kilometer op de teller gaf de Nederlander er de brui aan na een teleurstellende Tour waarin hij zich nooit kon tonen.De Belg Oliver Naesen gaf op zijn beurt woensdag voor de start van de elfde etappe al aan dat hij zich niet bepaald lekker voelde maar kroop toch nog op de fiets voor wat zich aankondigde als een loodzware dag door de Alpen. Maar op ongeveer 100 kilometer van de meet, voor het echte klimwerk nog moest beginnen, hield de Belg het alsnog voor bekeken. De 31-jarige Naesen stond na afloop van de tiende rit op de 116e plaats in de algemene stand. Hij is de eerste Belg die deze Tour-editie afstapt.